El Azami : « Les déclarations de Lahlimi confirment la confusion et la faiblesse du gouvernement »

Le président du Conseil national du Parti de la justice et du développement et ancien ministre délégué chargé du budget, Dris El Azmi El Idrissi, a confirmé que les déclarations d’Ahmed Lahlimi, haut-commissaire au plan, au sujet de l’inflation et la hausse des prix, sont une preuve supplémentaire de la faiblesse du gouvernement du 8 septembre et du grand vide qu’il a laissé sur les plans institutionnel, politique, économique et de communication.

El Azami a expliqué, dans une interview avec pjd.ma, que les déclarations de Lahlimi critiquant la décision de Bank Al-Maghrib concernant l’augmentation du taux d’intérêt principal et la performance du gouvernement dénote une confusion institutionnelle et une contradiction dans le diagnostic et l’analyse qui brouille la scène économique et sociale plus qu’elle ne l’est, et accentue la confusion des citoyens qui peinent sous le poids du niveau de vie de plus cher ; ils ne savent plus qui croire, au même moment que l’économie et les acteurs sociaux sont dans l’attente et l’hésitation, face aux discours et analyses contradictoires et aux échanges de critiques entre institutions officielles.