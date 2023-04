La Fédération française de football et sa diversité sélective !

Un bel exemple d’Allemagne : le top management du Bayern Munich n’a pas exclu Sadio Mané de la photo de groupe, faisant preuve de respect de ses croyances religieuses.

Il faut d’ailleurs notifier qu’au-delà du championnat anglais où l’on observe depuis quelques années un véritable esprit de tolérance, dans le championnat allemand par exemple cet esprit de tolérance va au-delà du cadre du Ramadan. On a pu voir partout sur les réseaux sociaux cette photo d’ensemble des joueurs de l’équipe du Bayern où l’international sénégalais Sadia Mane pose « sans la grosse bière allemande dans la main ». Respectant ses croyances religieuses, le top management du Bayern ne l’a pas exclu de la photo de groupe.

Plus loin dans la note on peut lire :

« La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment (…) de ses convictions politiques et religieuses ».

La FFF a également jugé utile de prévenir que le non respect de ces consignes pourrait aboutir à des sanctions. « Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales ».

L’indignation sélective

Dans un son récent stand-up le célèbre humoriste Chris Rock a développé une théorie qui aujourd’hui demeure populaire auprès des élites : l’indignation sélective. Selon le comédien, c’est une forme de deux poids deux mesures subtiles pratiquée par bon nombres d’élites. Durant la coupe du monde récente, tout le monde a été témoin de l’action de l’équipe quatari qui a refusé l’effigie arc-en-ciel, une décision qui a été très critiquée d’ailleurs. On a vu des images de la ministre des Sports française porter fièrement les couleurs. L’argument avancé était le respect des différences et des croyances. Rappelons que le choix de la ministre a été respecté, les photos en témoignent d’ailleurs.

Alors en quoi une pause de 10 à 15mn pourrait aller à l’encontre de l’esprit de la laïcité ? C’est une forme de double discours de la France qui traduit clairement les paradoxes des politiques et institutions françaises. Si on part de l’idée qu’on souhaite un monde de diversité, dont la France a été l’un des ambassadeurs à la dernière Coupe du monde, elle devrait cependant éviter les contradictions qui démontrent qu’il y a en effet « une diversité sélective » !