BKGR recommande le titre Maroc Telecom

BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé de conserver le titre « Itissalat Al-Maghrib » (Maroc Telecom) dans les portefeuilles avec un cours cible de 109,9 dirhams, soit un upside de 5,7% comparativement au cours du 18 février 2025.

Pour les besoins de l’évaluation d’IAM, les analyses se sont basés sur la méthode d’actualisation des cash-flows futurs -DCF, indique BKGR dans son « Flash – Company update ».

L’opérateur historique vient d’entrer dans une nouvelle ère avec la nomination, mardi 25 février, de Mohammed Benchaâboun à la tête du directoire de la compagnie, en remplacement d’Abdeslam Ahizoune, resté en poste depuis très longtemps.

A fin 2024, Maroc Telecom affiche des revenus consolidés en quasi-stagnation (-0,2%) en y-o-y à 36,699 milliards de dirhams (MMDH) (soit 100% des prévisions annuelles de BKGR), ajoute la même source.

Ils tiennent compte de la contraction de 2% des activités au Maroc compensée partiellement par la bonne tenue des filiales MOOV AFRICA qui drainent près de 50% des réalisations commerciales globales avec un chiffre d’affaires en amélioration de 1,8%.

Ce résultat est également tiré par la bonne orientation des activités des filiales MOOV AFRICA avec une amélioration de 1,8% de leurs revenus à 18,706 MMDH, redevable à l’effet combinée de la dynamique de la Data mobile (+15,6% à change constant), de l’Internet Fixe (+21,1% à change constant) et du Mobile Money (+14,4% à change constant). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 5,2% à taux de change constant.

En termes d’unités, le parc client mobile ressort en bond de 7,9% à 56,4 millions de dirhams compte tenu de la consolidation de la base client au Niger (+19,7%), en Côte d’Ivoire (+16,4%), au Tchad (+12,1%), en Mauritanie (+11,8%) et au Togo (+9,5%) compensant ainsi le retrait du parc client Mobile au Mali de 1,4%.

Pour leur part, le parc Fixe et le Haut Débit Fixe affichent des hausses de 4,1% et 49,3% respectivement à 407.000 et 303.000 clients.

Sur le plan opérationnel, l’EBITA ajusté ressort en baisse de 0,4% à 12,182 MMDH pour une marge qui stagne à 33,2% au moment où l’EBITA publié se dégrade de 48,3% à 6,062 MMDH compte tenu du règlement d’un montant de -6,039 MMDH relatif au litige WANA CORPORATE.