Bouznika accueille un nouveau round du dialogue inter-libyen

Les travaux de la réunion consultative entre la Chambre des représentants libyenne et le Haut conseil d’État libyen se sont ouverts, mercredi à Bouznika, dans le cadre du Dialogue inter-libyen.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de donner un nouvel élan au processus politique en Libye et aboutir à des élections présidentielles et parlementaires et ce, à travers un accord sur une feuille de route menant à la formation d’un gouvernement d’union.

La Chambre des représentants et le Haut conseil d’État libyens avaient réussi à élaborer des lois électorales consensuelles par le biais de la Commission 6+6, évoquées par le Conseil de sécurité de l’ONU, dans sa dernière résolution au sujet de la Libye.

La ville de Skhirat avait abrité, en décembre 2015, une série de rounds de dialogue inter-libyen, couronnés par l' »Accord de Skhirat » qui constitue une étape cruciale pour la résolution de la crise libyenne.