Centre de valorisation des déchets ménagers de Berkane : l’appel d’offres enfin lancé !

Près de cinq ans après avoir signé une convention avec l’Etat marocain, en la personne de Nezha El Ouafi, ancienne Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, la ville de Berkane lance enfin l’appel d’offres de l’aménagement et la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Et c’est à travers la société de développement local Majal Berkane que cette consultation publique est mise en œuvre. Situé à la décharge contrôlée de la capitale des agrumes du Maroc oriental qui surplombe Oued Chraa, ce futur centre devra nécessiter un investissement de 13 millions de dirhams et permettra le traitement de plus de 200 tonnes par jour.