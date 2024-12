Acteur majeur dans le domaine des systèmes d’irrigation et des solutions d’agrofourniture, la Compagnie Marocaine de goutte à goutte et de pompage (CMGP) signe une entrée fracassante à la Bourse de Casablanca. Elle réalise la troisième plus grande introduction (IPO) de l’histoire de la place.

L’opération, d’un montant de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), a enregistré une demande de 40,69 MMDH, annonce, lundi, le directeur général de la place casablancaise, Tarik Senhaji, au cours de la cérémonie de première cotation du groupe marocain.

La valeur a été souscrite 37 fois par 33.771 demandeurs. Le montant global souscrit correspond à plus de 203 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,7%.

Lire aussi | L’AMMC accorde son visa à CMGP Group pour son introduction en bourse

Les investisseurs institutionnels marocains représentent 92,83% contre 7,17% pour les investisseurs étrangers. Les personnes morales ayant souscrit à l’IPO sont principalement de nationalité marocaine (99,99%), tandis que 98,72% des personnes physiques sont marocaines et 1,28% étrangères.

Avec une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dirhams, le groupe occupe désormais la 34ème place parmi les 70 sociétés cotées à Casablanca. « À la clôture des échanges vendredi, l’entreprise a franchi une étape importante en rejoignant le Groupe 1, un groupe réservé aux sociétés les plus importantes du marché », a fait valoir M. Senhaji.

Le PDG de la société, Youssef Moamah, a fait savoir que cette opération marque un tournant décisif dans l’évolution de CMGP Group. « Alors que l’agriculture reste parfois méconnue, l’IPO du groupe révèle un potentiel d’investissement considérable et offre une visibilité accrue sur un marché à la fois stratégique et durable », affirme-t-il.

Lire aussi | Le Crédit Agricole du Maroc et l’AFD s’engagent pour une agriculture durable

Fondé en 1995, CMGP Group est aujourd’hui un groupe panafricain incontournable. Cette introduction en bourse marque une étape décisive dans son expansion, portée par une stratégie solide et une ambition renouvelée.

Outre son rôle de leader national, CMGP a renforcé sa présence en Afrique de l’Ouest. Avec des bureaux et filiales au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Mauritanie, l’entreprise répond à la demande croissante en solutions agricoles dans ces régions.