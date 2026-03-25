Dacia Maroc au cœur du Rallye Aïcha des Gazelles 2026 [Vidéo]

À l’occasion de la 35ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, Dacia Maroc confirme son attachement à cette compétition en renouvelant son soutien à deux équipages composés de collaboratrices de Renault Group Maroc. Fidèle à ses valeurs d’authenticité, de solidarité et de dépassement de soi, la marque accompagne une nouvelle fois des participantes dans cette aventure humaine et sportive au cœur du désert.

À l’issue d’un appel à candidatures interne, deux équipes ont été retenues pour représenter cette année Dacia Maroc au Rallye Aïcha des Gazelles. Des collaboratrices de Renault Group Maroc qui s’apprêtent à vivre une expérience inédite au cœur du désert, où solidarité et endurance seront leurs meilleurs atouts. Dans le détail, l’équipage 301, baptisé «Nomads Hardies», est composé de Hind Lafdel, engagée dans les activités achats du Groupe, et de Nelly Harraf, responsable des affaires publiques. Animées par un fort esprit d’équipe et une volonté de se dépasser, elles uniront leurs compétences pour affronter les épreuves de navigation et d’endurance.

De leur côté, l’équipage 302, surnommé «Les Pièssardes», rassemble Sara Boumalik et Sihame Goumairi, toutes deux impliquées dans les activités après-vente. Déterminées et passionnées, elles se préparent à affronter les défis du désert avec énergie et conviction, prêtes à représenter fièrement Dacia Maroc dans cette compétition 100 % féminine. Toutes bénéficieront d’un accompagnement complet incluant formations et équipements, afin de relever le défi dans les meilleures conditions au volant des Dacia Duster 4×4.

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Du 27 mars au 11 avril, les quatre collaboratrices prendront le départ de ce rallye 100 % féminin, où la performance repose sur la navigation à l’ancienne, l’endurance et l’esprit d’équipe. Le Rallye Aïcha des Gazelles se distingue par son concept : atteindre les balises en parcourant le minimum de kilomètres, uniquement à l’aide de cartes et de boussoles.

A noter que pour la première fois, Dacia Maroc devient sponsor officiel de la catégorie Crossover, une étape supplémentaire dans son engagement auprès de l’événement. Cette catégorie met en avant des véhicules polyvalents, robustes et fiables, capables d’évoluer sur des terrains variés, notamment dans les conditions exigeantes du désert marocain.

«Cet engagement traduit la volonté de Dacia Maroc de soutenir une aventure qui célèbre la solidarité, l’ingéniosité et le dépassement de soi», a souligné Thibault Paland, Directeur Général de Renault Commerce Maroc et Directeur des marques Dacia et Alpine au Maroc. Par ailleurs, la participation de Dacia Maroc est appuyée par Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurance Maroc, partenaires qui accompagnent les équipages dans cette expérience.