Delta Neu Maroc en redressement judiciaire

Décidément, le spécialiste de dépoussiérage et de ventilation industrielle Delta Neu Maroc, n’arrive pas à trancher le nœud de l’asphyxie financière !

Six ans après avoir été l’une des premières sociétés marocaines ayant été placées en procédure de sauvegarde dans le cadre du « nouveau » régime de traitement des difficultés d’entreprises introduit en avril 2018 par la réforme du livre V du Code de Commerce, les choses ne s’arrangent pas pour cette ex-filiale du groupe français Delta Neu qui en a gardé une participation minoritaire.

Aussi, après plusieurs exercices déficitaires qui ont laminé ses fonds propres et sans perspectives immédiates de sortie de l’ornière, le Tribunal de commerce de Casablanca vient de déclarer la mise en redressement judiciaire de cette PME créée en 2003. Il faut dire, que malgré son expertise pointue dans un domaine où le durcissement de la réglementation en matière de traitement de la pollution engendrée par les procédés de fabrication industrielle (poussières, déchets, chaleur, vapeur, condensation, odeurs…) crée des besoins allant crescendo chez les industriels marocains, Delta Neu Maroc n’a pas su tirer profit de cette opportunité.

Bien au contraire, l’accompagnement de grands groupes comme Taqa et OCP dans des projets clés en main d’installation de matériel et systèmes performants de dépoussiérage, ventilation industrielle pour ambiance contrôlée et nettoyage centralisé par le vide, a créé au fil des ans des besoins non négligeables de financement, notamment de BFR (Besoin en fonds de roulement) que le « nouvel » actionnaire majoritaire (son manager qui a racheté plus de 70% du capital auprès de Delta Neu France) n’a pas pu financer. S’ensuivit une spirale d’étranglement financier dont Delta Neu Maroc n’a pas pu se relever et notamment, une dette bancaire qui dépasse une année de chiffre d’affaires et des arriérés fiscaux et sociaux supérieurs à 10 millions de dirhams.