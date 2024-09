JTI sélectionne Urbagec et EM Energie pour la construction de sa Green Factory à Tétouan

Japan Tobacco International (JTI) a annoncé aujourd’hui les résultats de son appel d’offres pour la construction de sa nouvelle usine à Tétouan.

Les entreprises choisies sont Urbagec et EM Energie, reconnues pour leur expertise respective dans les domaines de la construction et des infrastructures énergétiques.

Urbagec, avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la construction, a été sélectionnée pour réaliser les travaux de construction générale de l’usine. L’entreprise, acteur majeur sur le marché marocain, est réputée pour la qualité de ses services et l’intégration des technologies modernes dans ses projets. Parmi ses réalisations notables figurent le site de production de Sentury avec une superficie de 145 000 m² et les entrepôts de TMSA à Tanger, couvrant 30 000 m².

EM Energie, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur énergétique, a été choisie pour le développement et la mise en place des infrastructures énergétiques de l’usine. L’entreprise est spécialisée dans les solutions énergétiques durables et efficaces. Ses projets incluent l’hôtel Royal Mansour à Marrakech et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé.

La future usine de JTI, située dans la zone industrielle Tétouan Park, sera équipée des technologies les plus avancées pour devenir une Green Factory modèle. À pleine capacité, l’usine générera plus de 200 emplois directs et indirects dans la région, avec un objectif d’inclusion de 30% de femmes, conformément à la politique de ressources humaines et de responsabilité sociétale de JTI. La capacité de production annuelle de l’usine est initialement prévue pour satisfaire les besoins du marché local, avec la possibilité d’augmenter cette capacité pour saisir de futures opportunités d’exportation.