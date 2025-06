Le gouvernement valide des propositions de nomination de hauts fonctionnaires

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports — Département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, Mme Mounia Mouzouri a été nommée directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et Mme Hind Ibn El Habib directrice générale de la planification, des ressources et de la contractualisation, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Rachid Bahi a été nommé directeur des Activités industrielles diverses, tandis qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Bellaihou a été nommé directeur de l’École normale supérieure (ENS) de Tétouan, ajoute la même source.