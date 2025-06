Le spécialiste des intrants agricoles BODOR entre en Procédure de sauvegarde

Après plusieurs trimestres de difficultés financières, la société BODOR se met en procédure de sauvegarde avec l’accord du Tribunal de commerce de Casablanca.

Cette filiale de Morabit Holding qui commercialise depuis quarante ans des solutions de nutrition agronomique et des intrants agricoles de haute qualité pour les agriculteurs partout au Maroc, traverse depuis 2022 une période compliquée pour sa trésorerie mise à mal par la chute de la rentabilité et la défaillance de certains de ses gros clients.

L’objectif de cette procédure collective de traitement des difficultés est de permettre à la société présente sur le marché depuis 1985, de présenter à court terme un plan de sortie de l’ornière qui devra vraisemblablement passer par la case d’une recapitalisation de la part de sa maison-mère contrôlée par la famille Morabit.

Rappelons, que le portefeuille de produits de BODOR compte des fertilisants et engrais par famille de cultures, des produits protecteurs des plantes (phytosanitaires), ainsi que des produits de rétention des eaux et autres. Quant à Morabit holding, il s’agit d’une structure familiale qui revendique quelques centaines de millions de dirhams en chiffre d’affaires agrégé à travers une demi-douzaine de filiales qui opèrent dans différents secteurs d’activité, notamment l’agriculture (à travers BODOR), le BTP, le commerce digital et négoce et le conditionnement fruits et légumes à travers Nabat Chaouia).