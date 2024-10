Loi de Finances 2025 : près de 29 000 postes en renfort dans les secteurs stratégiques

Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, le gouvernement marocain prévoit la création de 28.906 postes budgétaires, en réponse aux besoins des différents ministères et institutions de l’État.

Ce dispositif vise à renforcer plusieurs secteurs clés du pays, notamment la santé, la défense nationale, l’éducation, et l’intérieur. Des secteurs sont priorisés, dans ce cadre, notamment le ministère de l’Intérieur qui bénéficie du plus grand nombre de postes, avec 7.744 nouvelles positions. Un choix de priorisation qui s’aligne sur les efforts continus pour renforcer la sécurité et la gestion territoriale dans le Royaume.

Le ministère de la Santé vient en deuxième position avec 6.500 postes budgétaires. La raison en est le besoin urgent de consolider le système de santé publique, particulièrement après les défis posés par la pandémie de COVID-19.

Autre secteur qui se voit accorder des postes budgétaires conséquents, l’administration de la Défense nationale qui reçoit 5.792 nouveaux postes, mettant l’accent sur la modernisation des forces armées et la défense du territoire

En dehors de ces trois départements, dont la priorisation trouve son explication dans les besoins exprimés, d’autres départements bénéficient d’allocations substantielles, comme le ministère de l’Économie et des Finances avec 2.600 postes), le ministère de l’Enseignement supérieur (1.759 postes) et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire (1.000 postes).

Mesures spécifiques pour l’inclusion et la régularisation

Outre ces créations, 500 postes budgétaires supplémentaires seront répartis entre divers départements, dont 200 seront spécifiquement réservés aux personnes en situation de handicap. Cette mesure vise à renforcer l’inclusivité et l’égalité des chances dans l’administration publique.

Le texte prévoit également la régularisation de 600 fonctionnaires au ministère de l’Éducation nationale, détenteurs de doctorats, leur permettant d’accéder au corps des enseignants-chercheurs, et garantissant ainsi une meilleure valorisation des compétences académiques.

Par ailleurs, des mesures de rationalisation sont également incluses, avec la suppression des postes budgétaires devenus vacants à la suite des départs à la retraite, assurant ainsi une gestion efficace des ressources humaines de l’Etat.

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer la fonction publique tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, garantissant ainsi une meilleure efficacité et adaptation aux défis futurs.