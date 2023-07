Marché automobile. Les ventes de Dacia en hausse à fin juin 2023

Les quatre modèles piliers de la marque au rang desquels la Spring (+38 %), la Sandero (+24 %), le Duster (+13 %) et le Jogger (+130 %) ont tous progressé au cours des six derniers mois. Justement sur son cœur de clientèle historique des ventes à clients particuliers, Dacia renforce sa position sur le podium européen en montant pour la première fois sur la 2ème marche du podium avec une part de marché à particuliers de 8,4 %.

Lire aussi | Maroc. La banque centrale devrait réduire son intervention, selon BKGR

«Pour la première fois de son histoire, Dacia monte sur la 2ème marche du podium européen des ventes à clients particuliers, ce qui illustre l’adéquation de notre stratégie aux besoins de nos clients», a souligné Xavier Martinet, Directeur marketing Ventes & Opérations Dacia.

D’après M. Martinet, ces bons résultats sont à mettre sur le compte des grands marchés européens. Sur le marché VP européen, Dacia progresse de 29,5 % dans un marché en hausse de 17,5 %. Sa part de marché est de 4,5 %, en progression de 0,4 point par rapport au 1er semestre 2022.

En France, premier marché de Dacia, la marque a immatriculé 81 415 véhicules VP+VU durant ce premier semestre, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2022. La marque place ses 4 modèles piliers dans le top 10 : Sandero n°1, Duster n°4, Spring n°6 et Jogger n°10. En Italie, 47 798 unités VP+VU ont été vendues au cours des 6 premiers mois 2023, avec une hausse de 26 %. La part de marché VP est de 5,6 %, en hausse de 0,1 point. En Allemagne, les volumes totalisent 34 862 unités en VP+VU, en hausse de 41 % par rapport au 1er semestre 2022. La part de marché VP s’élève à 2,5 %, en progression de 0,5 point.

Lire aussi | Règlementation des voitures de transport avec chauffeur : La tutelle envisage une nouvelle étude

Quant à l’Espagne, elle enregistre également une forte progression de 40 % avec 24 816 VP+VU vendus sur le 1er semestre 2023. La part de marché VP s’élève à 4,9 %, en hausse de 0,6 point. Sandero est le véhicule le plus vendu sur le marché espagnol. En Roumanie, le Top 5 est intégralement occupé par des modèles Dacia au 1er semestre 2023. La marque enregistre 24 733 unités VP+VU vendues, en progression de 51 %. La part de marché VP s’établit à 33,4 % en croissance de 5,7 points par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour autant, Dacia poursuit sa croissance et son offensive stratégique sur ses 4 modèles piliers qui se voient maintenant dotés du nouveau niveau de finition Extreme. Sans compter que ces derniers incarnent également les valeurs sites «outdoor» de Dacia. Précisément dans ce rayon, la marque a annoncé récemment son engagement en tant que constructeur dans le Championnat du monde de rallye-raid avec des prototypes utilisant du carburant de synthèse produit par le géant pétrolier saoudien Aramco. Le point d’orgue de cet engagement sera le Dakar en 2025. Faut-il préciser également que Dacia devient aussi partenaire principal du circuit UTMB World Series et partenaire titre du Dacia UTMB Mont-Blanc.

Dacia, solide leader des ventes automobile au Maroc

Dacia conserve sa première place du marché automobile marocain à la fin du premier semestre 2023. Dans un marché de véhicules particuliers neufs qui affiche une baisse de -1,3% à fin juin, la marque totalise 23,7% de part de marché, et plus de 26% sur le mois de juin isolé. Ce sont plus de 17 600 voitures neuves qui ont été vendues sous le logo de la marque depuis le début de l’année dans le Royaume. Quatre modèles Dacia figurent dans le top 10 des ventes dans le Royaume, à savoir la Sandero, la Logan, le Duster et le Lodgy, qui demeurent notamment auprès des grands taxis et des entreprises une valeur sûre. A noter que le Dacia Spring, qui viendra s’enrichir en septembre d’une version Extreme équipée d’un moteur plus puissant de 65 chevaux, s’est vendu à plus de 100 exemplaires, depuis son lancement en février 2023.