Maroc: le secteur des phosphates retrouve des couleurs

Après une difficile année 2023, le secteur des phosphates est en voie de retrouver des couleurs aussi bien en termes de production que des exportations. L’exercice en cours s’annonce sous de bons auspices pour le géant mondial OCP Group.

Le dynamisme retrouvé de cette activité névralgique pour l’économie nationale est conforté par «la bonne tenue de la demande extérieure», affirme la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture pour le mois d’août 2024.

Au terme du premier semestre 2024, les exportations de phosphate roche ont augmenté de 31,5% en valeur et de 76,6% en volume, tandis que celles des dérivés se sont accrues de 5,2% en valeur et de 22,1% en volume, explique la même source.

La production de phosphate brut s’est raffermie de 30,7% au terme des cinq premiers mois de 2024, après une baisse de 23,2% un an auparavant, résultat d’une performance de +28,8% au titre des deux premiers mois du deuxième trimestre et de +32,1% au premier trimestre 2024.

Du côté des dérivés de phosphates, leur production s’est accrue de 28,2% à fin mai 2024, après un recul de 16,7% un an plus tôt, recouvrant une hausse de 23,2% au cours des deux premiers mois du T2 et de 32,2% au T1-2024.

Il y a deux ans, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, les exportations des phosphates et dérivés ont enregistré une augmentation fulgurante de 43,9%. Mais, en 2023, elles vont chuter de 33,6%, en raison du recul de la demande, doublée de la dégringolade des cours des matières premières.