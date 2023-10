Mehdi Tazi investit dans la distribution IT

Si rien ne filtre pour l’instant sur l’opération où ASK Capital, holding personnelle de Mehdi Tazi, accompagne un autre repreneur majoritaire, de sources proches du dossier, le montant de la transaction avoisine les 10 millions de dirhams pour l’ex-patron de Saham Assurances Maroc.

Cette diversification dans un secteur nouveau pour Mehdi Tazi porte à trois les participations principales d’ASK Capital, à savoir AXA Assistance Maroc (filiale contrôlée), Marsh Morocco (ex-Bessaur, courtier en assurance, dont ASK Capital garde une part minoritaire résiduelle après la cession de la majorité du capital en deux temps à l’américain Marsh McLennan entre 2019 et 2022) et, enfin, X Office Systems la nouvelle participation du portefeuille.

Rappelons que X Office Systems commercialise au Maroc des imprimantes et photocopieurs du géant américain Xerox, notamment des unités de grand format, ainsi que d’autres marques de tirages de plans et de gestion documentaire telle que celle de l’allemand Rowe. Cette ex-filiale du groupe Chaqroun revendique actuellement un chiffre d’affaires autour de 100 millions de dirhams et emploie plus d’une cinquantaine de salariés.