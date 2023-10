L’apport personnel requis par la plupart des banques atteint 22% de la valeur du bien immobilier 

Le marché immobilier montre des signes de reprise après une une crise passagère post-Covid, bénéficiant de meilleures conditions de financement et de prix plus stables. Cela encourage les acheteurs à s’engager dans des projets d’achat, mais ceux-ci butent sur l’obstacle de l’apport personnel avancé de plus en plus comme condition sine qua none pour l’octroi d’un crédit immobilier, rapporte L’Economiste dans son édition de ce mardi 17 octobre 2023.

Avec la hausse des taux de crédit, l’apport personnel représente désormais 22% de la valeur du bien immobilier, contre 15% en 2020 et 2022, et 23% en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements successifs. Cette exigence d’apport personnel élevé complique la tâche des emprunteurs, en particulier ceux qui ne peuvent pas mobiliser des fonds substantiels.