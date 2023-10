HPS divise par 10 la valeur nominale de ses actions

Lire aussi | Huile d’olive. Limiter l’exportation pour stabiliser les prix

Cette initiative, qui est entrée en vigueur le 9 octobre 2023 après avoir rempli toutes les formalités requises auprès de la Bourse des valeurs de Casablanca et de Maroclear, a abouti à un échange de dix actions nouvelles de même jouissance contre une action ancienne. Ce mécanisme a eu pour effet d’augmenter de manière significative le nombre d’actions composant le capital de la société, passant de 740 619 à 7 406 190 actions de même catégorie et de même jouissance.

Objectif : stimuler la liquidité de ses actions et favoriser une croissance durable

La multinationale leader dans l’édition de solutions de paiement électronique pour les institutions financières, processeurs, switchs nationaux et régionaux à travers le monde, prend ainsi une mesure stratégique qui lui offre plusieurs avantages stratégiques. Tout d’abord, elle permet d’accroître la liquidité des actions sur le marché, ce qui facilite les échanges entre les investisseurs et favorise une meilleure répartition de la propriété de l’entreprise. Une plus grande liquidité peut également attirer de nouveaux investisseurs et accroître l’intérêt du marché pour les actions de HPS.

En outre, cette division de la valeur nominale des actions permet d’ajuster le prix des actions à un niveau plus accessible pour les petits investisseurs, élargissant ainsi la base d’investisseurs potentiels. Ce qui peut contribuer à une démocratisation de l’investissement et à une participation accrue des particuliers sur le marché boursier.

Il convient également de souligner que cette mesure n’affecte pas la valeur intrinsèque de l’entreprise ni sa capitalisation boursière totale. La division de la valeur nominale des actions n’affecte pas les droits des actionnaires ni la participation relative de chaque actionnaire dans l’entreprise. Il s’agit simplement d’un ajustement technique visant à faciliter les transactions sur le marché.