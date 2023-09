Hausse du SMIG au Maroc : aucune divergence entre la CGEM et le gouvernement, précise le Patronat

Les entreprises marocaines n’opposent aucune résistance à une seconde augmentation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), a déclaré Chakib Alj, président de la CGEM, lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca le 1er septembre, rapporte L’Economiste dans son édition de ce lundi 4 septembre.

Le patronat a ainsi mis fin aux spéculations concernant un éventuel bras de fer entre la CGEM et le gouvernement. L’engagement pris dans l’accord social d’avril 2022 sera respecté, et la hausse du SMIG, conditionnée par la loi sur la grève et l’amendement du code du travail, sera maintenue, assure Alj.