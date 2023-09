« Ecoles pionnières » est un projet pilote qui vise la généralisation du soutien scolaire et l’adoption d’une nouvelle méthode d’enseignement. Les directeurs et au moins 70% des enseignants ont volontairement adhéré aux réformes proposées par le ministère de l’Éducation nationale pour obtenir ce statut, fait savoir l’hebdomadaire.

Lire aussi | L’intelligence artificielle accélère-t-elle l’aventure humaine ? [Par Eric Besson]

Chaque salle de classe de ces écoles sera équipée d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur portable, offrant un accès à des ressources spéciales pour les enseignants. De plus, les enseignants dans ces écoles recevront une prime de 10.000 DH net en reconnaissance de leurs contributions à la labellisation.

Revers de la médaille, le ministère de l’Education nationale devra également faire face à des défis importants cette année. Les syndicats attendent avec impatience la résolution du Statut unifié des enseignants en septembre. De plus, les enseignants-cadres des Académies continuent de réclamer leur intégration dans la Fonction publique et la création de nouveaux postes budgétaires, ce qui pourrait conduire à de nouvelles grèves.

Lire aussi | ONCF. L’activité voyageurs en croissance de 34% au deuxième trimestre

La réforme de l’éducation se poursuivra conformément à la feuille de route 2022-2026, avec un accent sur la généralisation du préscolaire, nécessitant la création de milliers d’unités d’enseignement chaque année et la formation de leurs cadres. Toutefois, ces initiatives nécessiteront une enveloppe budgétaire considérable, ce qui peut s’avérer complexe compte tenu de l’inflation croissante et d’autres défis économiques et environnementaux auxquels le pays est confronté.