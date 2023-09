ONCF. L’activité voyageurs en croissance de 34% au deuxième trimestre

Le communiqué souligne également l’accélération des études relatives aux projets d’extension du réseau ferroviaire pour amorcer le prochain cycle de développement.

Par ailleurs, une nouvelle étape a été franchie par l’ONCF dans sa transition énergétique, avec 60% d’énergie verte dans son mix électrique (équivalent à 3.800.000 arbres plantés), et un engagement fort pour un avenir meilleur, plus vert et une économie plus propre.

Les bons résultats confirment la pertinence des choix stratégiques de l’Office et le positionnement du ferroviaire comme épine dorsale pour une mobilité durable, conclut le communiqué.