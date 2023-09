José Manuel Albares : « La feuille de route avec le Maroc, un succès qui se poursuivra »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération par intérim, José Manuel Albares, a salué le « succès » de la « feuille de route » convenue entre l’Espagne et le Maroc et a assuré qu’elle « se poursuivra ».

« Une feuille de route est un processus, un engagement à long terme entre les deux pays », a souligné Albares dans un entretien à l’agence de presse espagnole « Europa Press », publié dimanche 3 septembre.