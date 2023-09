Echos de l’équipe nationale : Regragui injecte du sang neuf dans ses Lions

La migration inattendue de certains internationaux marocains vers les championnats ambitieux du Golfe serait-elle en cause dans la décision du coach Walid Regragui de puiser dans la réserve de l’équipe nationale olympique. Dans ce contexte, le responsable de l’équipe nationale a jugé nécessaire d’apporter du sang neuf à l’équipe ; élargir le cercle des joueurs convoqués, en y intégrant des noms qui se sont distingués, notamment en remportant la dernière Coupe d’Afrique des Nations, en guise de précaution. Cependant, il ne faut pas se faire de soucis pour les cadors qui, en général, évoluent dans des championnats de haute facture. Il faut reconnaître que les championnats du Golfe ont considérablement progressé, passant du statut amateur à des ligues attractives avec des infrastructures de qualité, un public fervent, des équipes compétitives et un professionnalisme affirmé. L’exemple du Clasico Al-Ittihad contre Al-Hilal, disputé vendredi dernier dans le cadre de la 4è journée, en est une illustration. La Roshn Souadi League rivalise avec les grandes ligues mondiales, attirant même des stars courtisées par les grands clubs européens lors du dernier mercato, dont le gardien de l’équipe nationale. Voici un aperçu des performances de quelques Lions de l’Atlas.

Le Mercato estival , qui a pris fin le vendredi 1er septembre, a réservé quelques surprises et une certaine déception. Après l’impressionnante performance de l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde au Qatar, on aurait pu espérer un marché des transferts à la hauteur des demi-finalistes, qui ont éliminé des équipes de renom et démontré un niveau de jeu équivalent, voire meilleur que celui de l’équipe de France, successivement championne en titre et finaliste.

Lire aussi | Roja ou Lions de l’Atlas : Lamine Yamal a fait son choix [Vidéo]

Sofyan Amrabat : le premier Marocain à jouer au Manchester United

Le Rock des Lions de l’Atlas, Sofyan Amrabat, a rejoint Manchester United en prêt de la Fiorentina jusqu’en juin 2024. Amrabat a exprimé son honneur de rejoindre Manchester United, affirmant que c’était le club de ses rêves. Il a précédemment travaillé avec l’entraîneur Erik ten Hag à Utrecht et est prêt à apporter son énergie à l’équipe. Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, estime que son style de jeu correspond bien au groupe actuel du club. Le contrat comprend une option d’achat permanente à la fin de la saison pour environ 25 millions d’euros. Amrabat, âgé de 27 ans, compte 49 sélections en équipe nationale marocaine et a contribué à la performance de son équipe lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. La saison précédente, il a joué un rôle clé dans le parcours de la Fiorentina en finale de la Coppa Italia et de l’UEFA Europa Conference League.

Abdessamad Azzalzouli poursuit son évolution à la Liga

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli part pour Real Betis Séville en provenance du FC Barcelone. Montant du transfert : 7,5 millions d’euros, avec une clause permettant au FC Barcelone de racheter le joueur et de bénéficier de 50% d’une future vente de ce dernier. Ezzalzouli avait rejoint le Barça lors de la saison 2021/22, en provenance de Hercules Alicante. Il a fait ses débuts avec l’équipe première du Barça le 30 octobre 2021, disputant 12 matches et inscrivant un but au cours de sa première saison. Durant la saison 2022/23, il a été prêté à Osasuna, où il a connu une belle saison en aidant l’équipe à atteindre la septième place en Liga et à se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Avec Osasuna, il a participé à 34 matches et marqué 6 buts.

Yassine Bounou : Roshn plus rapide que la Liga et la Bundesliga

Il était dans le viseur de Real Madrid et du Bayern et pendant que les rumeurs circulaient dans les médias et les réseaux sociaux, le club saoudien d’Al-Hilal annonce officiellement, le 20 août que le gardien marocain Yassine Bounou est désormais son nouveau portier jusqu’en 2026. Quelques heures après la défaite du FC Séville en Supercoupe d’Europe où il a été titulaire, Yassine Bounou a signé un contrat de 3 ans pour un salaire de 15 millions d’euros par an. Il rejoint ainsi la star brésilienne Neymar, arrivé une semaine plutôt, mais aussi Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic ou encore Ruben Neves. A 32 ans, Bounou aura marqué l’histoire du FC Séville en gardant sa cage durant cinq saisons. Avec le club andalou, il a remporté deux Ligues Europa (2020, 2023). Son dernier match restera donc cette Supercoupe d’Europe perdue aux tirs au but face à Manchester City (1-1, 4-5 aux t.a.b.), le mercredi 16 août.

Lire aussi | Walid Regragui dévoile la liste des joueurs retenus pour les matches contre le Liberia et le Burkina Faso

Abderrazzak Hamdllah : Le Gunner d’Al-Ittihad n’est pas à vendre

L’enfant de Safi vaut son pesant d’or en Arabie saoudite. L’arrivée tapageuse de Karim Benzema au club saoudien d’Al-Ittihad faisait entendre que le buteur marocain Abderrazzak Hamdallah n’y a plus rien à faire et qu’il aurait mieux faire ses valises. Au fil des journées de la Roshn Saoudi League (le championnat saoudien de football), le triple meilleur buteur du championnat (2018-2019, 2019-2020 et 2022-2023) a prouvé le tort des voix qui faisaient circuler la rumeur sur son éventuel départ. En effet, Hamdallah marque à tous les coups affichant à son compteur 5 buts en quatre matches. Une compétition serrée s’enflamme entre lui et Cristiano Ronaldo (6 buts). Samedi, le Portugais est parvenu à s’emparer seul à nouveau du fauteuil de leader du classement des meilleurs buteurs en inscrivant le quatrième but pour Al-Nasr dans son match face à Al-Hazm (4-1), sa 6è réalisation en quatre matches. Il est suivi de son coéquipier à Al Nasr, Sadio Mané, et Al Ittihadi Abderrazzak Hamdallah avec 5 réalisations. Quant à l’ancien buteur du Real Madrid, Karim Benzema, il pointe en quatrième position avec 2 buts.

Blessé, Sofiane Boufal off pour trois mois

Le grand Boufal national, sociétaire du club qatari d’Al Rayyan sera indisponible pendant trois mois en raison d’une rupture du tendon du muscle postérieur droit, survenue lors d’un match contre le Qatar SC. Le club d’Al-Rayyan a confirmé cette blessure et précisé que Boufal subira des examens supplémentaires pour déterminer le plan de traitement. Imbibé d’expériences aussi passionnantes que variées (Liga, Ligue 1 et Premier League), l’ancien sociétaire d’Angers, Lille, Celta Vigo et Southampton a conjugué ce cumul de plusieurs expériences dans un jeu efficace lors du dernier Mondial au Qatar. Al Rayyan a voulu que l’international marocain de 29 ans prolonge son séjour dans le pays jusqu’en 2026. Il a inscrit 3 buts en 9 matches au Qatar Stars League.

Hakim Ziyech du brouillard de Londres au soleil de Galata Saray

L’éclat du Lion de l’Atlas dans l’Eredivisie, où il a inscrit 79 buts et délivré 97 passes décisives en 216 matchs avec l’Ajax Amsterdam, s’estompe dans les brumes de Londres. Son transfert à Chelsea, qualifié de « déception » par Marco Van Basten, a ralenti son élan, le coach allemand Thomas Tuchel ne le considérant pas comme un titulaire. Sous les couleurs des Blues, il a participé à 64 rencontres, marquant 6 buts et offrant 9 passes décisives. Pendant ses deux saisons à Chelsea, Hakim Ziyech n’a accumulé que 3.146 minutes de jeu. À l’âge de 31 ans, malgré sa performance convaincante lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, Hakim a dû faire face à des obstacles. Malheureusement, il a manqué une opportunité de rejoindre le PSG en janvier 2023. Sans agent, il a accepté une offre d’Al-Nassr en Arabie saoudite, doublant son salaire. Cependant, un problème au genou a été décelé lors de sa visite médicale. Al-Nassr a tenté de renégocier le contrat, mais Ziyech a refusé. Il a cherché d’autres opportunités en vain, avant de finalement opter pour Galatasaray, acceptant un salaire réduit. Cette nouvelle expérience semble prometteuse pour ce Lion combatif, animé par le désir de prouver ses qualités à ceux qui doutaient de lui.

Aboukhlal brille de mille feux à Toulouse

L’international marocain Zakaria Aboukhlal a marqué un but dans le match nul (2-2) de son équipe FC Toulouse face à Clermont Foot, dimanche, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1. Il occupe la 2è position au classement des buteurs avec 3 réalisations en quatre matches de Ligue 1, à égalité avec Kylian Mbappé.

Nayef Aguerd : un défenseur qui a marqué

Bon début de Naef Aguerd en Premier League. Arrivé chez les Hammers, il démarre d’un bon pied au sein de son nouveau club de West Ham. Il ouvre le score à la 7è minute dans le match qui a opposé son équipe à Chelsea, pour le compte de la deuxième journée disputée le 20 août dernier au Stade olympique de Londres. La victoire de son équipe sur les Blues a cependant été gâchée par son expulsion à la 67è minute. Un des meilleurs défenseurs d’Europe, le lauréat de l’Académie Mohammed VI de football a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien de West Ham qui a déboursé 35 millions d’euros au profit de Rennes. Ce dernier avait payé 5 millions d’euros à Dijon pour s’offrir l’international marocain âgé de 26 ans.

Lire aussi | Roshn Saoudi League. Classement des buteurs : Hamdallah reprend sa place de leader, ex-aequo avec Ronaldo [Vidéo]

Al-Sadd auait fait barrage au transfert de Romain Saiss à Rennes

Le capitaine de l’équipe nationale marocaine, Romain Saïss, aurait convenu d’un accord d’un an avec le club de football de Rennes. Cependant, son transfert a été bloqué par son club actuel, Al-Sadd, au Qatar, qui souhaite qu’il reste. Saïss doit maintenant espérer un transfert vers un championnat où le mercato est encore ouvert, comme les pays du Golfe, la Turquie ou certains pays d’Europe comme la Belgique. La Fédération qatarie de football a refusé de valider sa licence en raison du dépassement du quota de joueurs étrangers autorisé par Al-Sadd.