La lenteur des réformes freine la relance économique

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) exprime son mécontentement face à la lenteur des réformes au Maroc. Son président, Chakib Alj, a averti qu’il est impératif d’agir rapidement pour mettre en œuvre les réformes qui stagnent, créant ainsi un décalage entre l’économie et la politique, relève L’Economiste dans un article de couverture dans son édition du lundi 18 décembre.

Le chef du patronat pointe le non-respect des engagements envers le code du travail et la loi sur la grève, des avancées théoriques dans la simplification des procédures administratives qui ne se reflètent pas dans la réalité des entreprises, et un retard dans la réforme de la formation professionnelle.

Alj souligne également que la loi de finances n’a pas répondu complètement aux attentes du secteur privé. Les chefs d’entreprise ont été surpris par certaines mesures du projet, notamment en ce qui concerne la réforme de la TVA, jugée incomplète, et des mesures qui ont suscité des inquiétudes importantes. Les modifications apportées au texte au niveau de la deuxième Chambre du Parlement ont permis de corriger certains aspects préoccupants, mais le message global envoyé aux entreprises a été jugé mitigé, souligne le quotidien.

Le président de la CGEM met en garde contre le décalage entre le temps politique et le temps économique, soulignant que la crise économique mondiale et l’inflation liée à la crise russo-ukrainienne mettent une pression considérable sur le budget de l’État et entravent les efforts de relance économique.

La CGEM considère que le temps est venu d’agir de manière décisive pour surmonter les obstacles et mettre en œuvre des réformes cruciales pour stimuler l’investissement privé productif et atteindre les objectifs de création d’emplois.