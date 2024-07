Nouveauté : la MINI Cooper débarque au Maroc

Smeia vient fraîchement de lancer la commercialisation de la MINI Cooper. Une cinquième génération qui s’affiche en deux déclinaisons, à savoir la Cooper C et la Cooper S, toutes deux animées par des motorisations essence.

Esthétiquement, cette nouvelle Cooper reprend la chartre stylistique de la famille MINI, telle qu’aperçue sur les versions électriques. Les principales évolutions se situent plus particulièrement à l’arrière, avec l’introduction de feux triangulaires. À l’avant, les modifications sont plus subtiles, touchant les phares, le capot et la calandre, tout en restant dans l’esprit des déclinaisons électriques. Justement, la signature lumineuse de la nouvelle MINI Cooper a été particulièrement travaillée. Personnalisables à souhait, ces trois signatures lumineuses commencent et se terminent par une animation de bienvenue ou d’au revoir spécialement orchestrée.

À l’intérieur, l’écran tactile OLED central de 24 cm de diamètre commande la plupart des fonctions. La vitesse et la consommation sont affichées en haut de l’écran pour une meilleure visibilité. Le volant a également été redessiné, tandis que les aérateurs ronds ont cédé la place à de fines fentes horizontales. L’intérieur met l’accent aussi sur le style typique de la marque avec un design minimaliste et, en prime, de nouveaux matériaux. Il va sans dire que quelques innovations technologiques viennent agrémenter le confort, dont le système d’exploitation «MINI 9», mais aussi les nouveaux «MINI Experience Modes», en plus d’une large gamme de fonctions digitales toutes censées décupler l’expérience de conduite du conducteur.

Sous le capot, la Cooper C est équipée d’un moteur trois-cylindres 1,5 turbo-essence développant 156 chevaux. Quant à la Cooper S, elle bénéficie d’un quatre-cylindres 2,0 litres turbo produisant 204 chevaux. Techniquement, cette MINI Cooper est équipée de systèmes de suspension et d’amortissement conçus pour une tenue de route dynamique. Ajoutez-y une direction précise combinée à des freins performants, l’ensemble contribuant au plaisir de conduite, et favorisant le confort et la sécurité.

Plusieurs finitions sont prévues au programme (Classic, Mayfair et Favoured). Elles entendent offrir un large éventail d’options de personnalisation et possèdent chacune leurs spécificités esthétiques. Comptez un tarif d’attaque de 339 500 DH pour repartir au volant de la MINI Cooper C. La MINI Cooper S quant à elle, se négocie à partir de 406 000 DH.

