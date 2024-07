Yassir Zarhouni intègre la liste des arbitres de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI du Kirghizistan

Le Fondateur du cabinet d’avocats d’affaires Zarhouni Law Firm à Casablanca, vient d’être répertorié dans la liste des arbitres de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Kirghizistan en tant que seul membre originaire du Maroc.

Le cabinet d’avocats d’affaires Zarhouni Law Firm à Casablanca élargit ses horizons. Son fondateur, Yassir Zarhouni, a intégré la liste des arbitres de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Kirghizistan en tant que seul membre originaire du Maroc. L’institution qui fait partie de la CCI locale a été officiellement enregistrée par le ministère de la Justice de la République kirghize en septembre 2002 et constitue un arbitrage institutionnel permanent.

Le cabinet de Zarhouni, avocat au barreau de Casablanca, accompagne dirigeants, entreprises et investisseurs de toutes tailles, en conseil, contentieux et arbitrage. En contentieux, Zarhouni Law Firm se positionne sur les litiges complexes et multipartites, en anglais, français ou arabe. Pour rappel, la CCI est reconnue dans le monde entier comme l’un des principaux prestataires de services d’arbitrage.

L’arbitrage international de la CCI fait partie intégrante des services de règlement des différends de la CCI, permettant ainsi aux parties confrontées à des différends commerciaux internationaux de les résoudre sans recourir aux tribunaux. Créée en 1923, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI est devenue l’un des mécanismes de règlement de différends parmi les plus importants dans le commerce international.