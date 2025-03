Omar Tazi: l’architecte de la transformation et de la croissance de T-Mobile

De Casablanca à Seattle, en passant par la Silicon Valley et l’Allemagne, son parcours témoigne d’une carrière exceptionnelle marquée par l’entrepreneuriat, la transformation numérique et une vision unique de l’innovation. Aujourd’hui Vice-Président Exécutif de T-Mobile et membre du comité exécutif de T-Mobile US, il défie les codes de l’industrie des télécoms tout en prônant une approche centrée sur l’intelligence artificielle et l’expérience client. Rencontre avec un leader qui façonne l’avenir des télécommunications.

Omar Tazi incarne un parcours exceptionnel, alliant expertise technique et vision internationale. Diplômé à 22 ans, après une formation en prépa et une école d’ingénieur en France, il rejoint l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en tant que chercheur en intelligence artificielle.

Son parcours professionnel s’étend sur plusieurs continents et industries. D’abord dans la Silicon Valley où il fonde plusieurs startups avant de rejoindre des entreprises emblématiques comme Oracle et Symantec à des postes de direction. Cette immersion dans l’entrepreneuriat s’avère décisive, lui forgeant une résilience et une capacité d’adaptation essentielles pour évoluer avec succès dans des environnements incertains et en constante mutation.

Il poursuit sa carrière de l’autre côté du globe, au Comité Exécutif d’Orange Maroc avant de rejoindre l’équipe dirigeante de Deutsche Telekom en Allemagne, où il pilote les partenariats, l’innovation et les produits du groupe. Sa nomination au conseil d’administration de T-Mobile US marque un tournant dans sa carrière, lui permettant d’acquérir une vision approfondie du marché américain et des dynamiques de l’opérateur. Ses nombreuses expériences lui ont permis de développer une vision globale de l’industrie et du leadership à grande échelle.

Aujourd’hui installé à Seattle, il joue un rôle clé dans le succès de T-Mobile en tant que Vice-Président Exécutif chez le leader mondial des télécoms, valorisé à plus de 300 milliards de dollars. Dans ce rôle, il supervise les produits, l’intelligence artificielle, la transformation digitale, les activités de gros et les partenariats stratégiques. Sa mission est claire: différencier T-Mobile de ses concurrents tout en assurant une croissance rapide et durable grâce à des innovations centrées sur l’IA et l’expérience client. Son engagement passionné pour la prospérité de l’industrie des télécommunications l’amène à repousser sans cesse les limites de la 5G et du digital.

L’Innovation comme moteur de transformation

Pour Omar Tazi, l’innovation se divise en deux catégories majeures: celle qui perfectionne des solutions existantes par des avancées progressives et celle qui imagine des besoins disruptifs, entraînant des transformations sociétales profondes, bien au-delà d’une simple perspective commerciale.

Une des réflexions qui guide son quotidien est celle de Schopenhauer: « Les idées révolutionnaires sont d’abord ridiculisées, ensuite combattues, avant de devenir évidentes ». L’histoire regorge de ces évolutions radicales, à l’instar de l’aviation, Internet, ou encore les vaccins, qui ont changé nos vies.

D’après lui, les véritables ruptures ne se contentent pas d’améliorer l’existant, elles transforment les usages et ouvrent de nouvelles perspectives. L’automobile, par exemple, n’a pas été une simple évolution du carrosse, mais une révolution de la mobilité. De la même manière, le smartphone ne s’est pas limité à perfectionner le téléphone classique; il a fusionné de multiples technologies – caméra, GPS, scanner – en un seul appareil, redéfinissant profondément nos usages quotidiens.

Les clés d’un leadership inspirant et transformateur

Le leadership à la Tazi repose sur trois principes fondamentaux. Le premier est « Progress beats perfection », une conviction selon laquelle l’amélioration continue mène aux plus grandes transformations. Il préfère avancer et apprendre en chemin plutôt que d’attendre une perfection illusoire.

Son second principe, « Penser en premiers principes », consiste à décomposer chaque problème en ses éléments fondamentaux, ce qui permet d’en comprendre la nature profonde et d’en identifier des opportunités insoupçonnées. Cette approche libère des contraintes superficielles et favorise des innovations radicales.

Enfin, il défend l’idée de « L’excellence collective ». Pour Omar Tazi, la complémentarité des talents est essentielle. Il privilégie des équipes réduites mais ultra-performantes, capables de livrer des résultats exceptionnels sans lourdeur bureaucratique. Son rôle en tant que leader est de créer un environnement propice à l’excellence, en donnant à ses équipes les moyens de réussir tout en évitant le piège du micro-management. « Un bon leader ne se contente pas de déléguer: il aligne, inspire et crée un cadre où l’excellence peut s’exprimer pleinement.», affirme t-il.

L’approche stratégique de T-Mobile

L’innovation chez T-Mobile repose sur des choix stratégiques audacieux et une compréhension fine des besoins clients. Alors que leurs concurrents misaient sur le mmWave, Omar Tazi et ses collègues ont parié sur le mid-band, une fréquence qui offre un équilibre optimal entre couverture et performance. Contrairement aux hautes fréquences du mmWave, qui se propagent mal à travers les murs et nécessitent un investissement massif en infrastructure pour une couverture équivalente, le mid-band permet une meilleure portée et une expérience plus homogène, y compris en intérieur.

Mais sa vision va bien au-delà de la connectivité. Avec IntentCX, leur assistant IA conçu avec OpenAI, T-Mobile veut réduire de 75% les interactions clients tout en augmentant significativement ses scores de satisfaction. Leur infrastructure 5G standalone, introduit des innovations comme le network slicing, garantissant une connectivité ultra-fiable pour des usages critiques, notamment les interventions d’urgence.

Grâce à des choix spectro-stratégiques, à l’autonomie des équipes en contact direct avec les clients et à des partenariats stratégiques, T-Mobile redéfinit les standards de l’industrie.

Pour ce génie de la tech, T-Mobile est bien plus qu’un opérateur. C’est un mouvement qui a réinventé les codes de l’industrie télécom en adoptant une approche centrée sur le client. Le slogan « We Won’t Stop! » incarne cette ambition, celle de repousser sans cesse les limites d’un secteur longtemps figé.

En incarnant cette vision, l’enseigne est passée du statut de challenger à celui de leader grâce à une stratégie audacieuse et une culture de l’innovation rapide. Par exemple, l’application T-Life, adoptée par près de 60 millions de clients, s’est hissée en décembre dernier en tête des deux app stores aux États-Unis. Une première pour une application télécom.

L’IA, levier d’avenir pour le Maroc: la vision d’Omar Tazi

Plongé dans l’univers de la transformation digitale au quotidien, Omar Tazi voit l’intelligence artificielle comme une nouvelle fenêtre d’opportunités et de transformations pour le monde. Contrairement aux

révolutions industrielles passées, l’IA n’exige pas de lourdes infrastructures pour son adoption. Elle pourrait ainsi constituer un levier stratégique pour le Maroc. L’émergence de modèles comme DeepSeek, ainsi que la réduction des barrières à l’entrée, offrent au royaume une occasion unique de se positionner en leader sur le continent africain.

Cependant, « Plutôt que de tenter de rivaliser avec les géants de la recherche en IA, le Maroc doit adopter et adapter ces technologies à ses besoins spécifiques. » explique Omar Tazi.

Cela implique de former une main-d’œuvre qualifiée, de structurer un écosystème d’innovation et de focaliser l’IA sur des secteurs stratégiques où elle peut avoir un impact direct à court terme. Parmi secteurs, le dirigeant en identifie cinq dans lesquels l’IA pourrait jouer un rôle clé au Maroc.

L’agriculture et la gestion de l’eau constituent des enjeux majeurs pour notre pays. l’IA pourrait permettre une gestion optimisée des ressources hydriques et une amélioration des rendements agricoles grâce à l’irrigation intelligente, l’analyse d’images satellites et la prédiction climatique. En réponse aux défis liés au stress hydrique, l’IA pourrait ainsi transformer la productivité agricole au Maroc.

Dans le domaine de la santé, l’intelligence artificielle pourrait pallier la pénurie de médecins en facilitant la télémédecine, en automatisant l’analyse des radios et scanners, et en permettant la détection précoce des maladies grâce à des modèles prédictifs. Elle représenterait ainsi un levier essentiel pour améliorer l’accès aux soins, notamment dans les régions éloignées.

Quant au secteur de l’éducation et de la formation, l’IA serait un outil d’apprentissage personnalisé, adaptant les contenus en amazigh et arabe dialectal pour une inclusion éducative plus large. Elle prépare également la nouvelle génération aux métiers de demain (data science, cybersécurité, IA appliquée),garantissant ainsi une main-d’œuvre compétitive à l’échelle internationale.

L’intelligence artificielle peut également servir l’administration et les services publics en automatisant les démarches administratives, en détectant les fraudes et en optimisant la gestion des infrastructures urbaines (gestion du trafic et smart city). Elle contribuerait à une administration plus efficace et accessible, réduisant la bureaucratie et améliorant l’expérience des citoyens.

À l’approche de la Coupe du Monde 2030, avec l’IA le Maroc pourrait personnaliser l’expérience des visiteurs, fluidifier les flux touristiques et renforcer la sécurité grâce à l’analyse vidéo en temps réel. Ces technologies transformeraient l’accueil des touristes et pourraient optimiser la gestion des événements de grande envergure.

« Le Maroc peut-il saisir cette opportunité historique et devenir un pionnier de l’IA en Afrique, ou restera-t-il simple spectateur de technologies étrangères ? » s’interroge-t-il.

Une quête d’innovation perpétuelle

Une citation de Scott Galloway guide quotidiennement le visionnaire: « Rien n’est aussi bon ou aussi mauvais qu’il n’y paraît. » Cette réflexion l’aide à prendre du recul face aux succès comme aux échecs, à comprendre que ni les triomphes ni les revers ne sont aussi glorieux ou dramatiques qu’ils ne paraissent. Une philosophie qui lui permet de rester lucide, d’avancer avec pragmatisme et d’éviter les décisions impulsives dictées par l’émotion du moment.

Côté lecture, The Innovator’s Dilemma de Clayton Christensen occupe une place essentielle dans sa réflexion. L’ouvrage démontre comment, même les entreprises les plus performantes peuvent être dépassées si elles ne se réinventent pas en anticipant les disruptions. Une réalité qui touche de plein fouet l’industrie des télécommunications, aujourd’hui en pleine mutation sous l’effet de l’IA et des géants du cloud.

Selon le dirigeant, nous vivons une transformation aussi majeure que l’avènement d’Internet, du mobile ou du cloud. Les entreprises qui sauront intégrer l’IA dans leur stratégie en sortiront renforcées. Il révèle qu’à « T-Mobile, cette leçon se traduit par une application concrète au quotidien, où l’IA est exploitée non seulement pour améliorer l’efficacité opérationnelle, mais aussi pour réinventer l’expérience client et générer de nouvelles sources de revenus. »

Carrière et famille: l’importance de l’équilibre

Pour Omar Tazi, l’équilibre entre carrière et vie personnelle ne se résume pas à une simple gestion du temps, mais plutôt à une gestion des priorités. Bien que son travail soit exigeant, il considère essentiel de préserver des moments de qualité avec ses proches. Il a appris à être intentionnel dans la répartition de son temps, en créant des espaces où la famille passe avant tout. Savoir déléguer, éviter l’illusion de l’omniprésence et dire non à ce qui ne crée pas de valeur réelle sont des principes qu’il applique tant dans sa vie professionnelle que personnelle.

Père de famille, Il s’efforce de transmettre à ses enfants les valeurs qui ont guidé son propre parcours: la curiosité, la résilience, l’éthique et l’envie constante de progresser.

D’après lui, le véritable héritage ne se mesure pas en titres ou en réussites professionnelles, mais dans l’impact humain que l’on laisse.

Loin de se limiter à une vision technicienne, le parcours d’Omar Tazi illustre un équilibre entre audace entrepreneuriale, éthique du travail et résilience, des valeurs profondément ancrées dans son identité. Entre ouverture sur le monde et attachement à ses racines, il cultive une humilité et une capacité d’adaptation qui lui permettent d’évoluer et de transformer avec agilité. Si la technologie façonne l’avenir, ses racines marocaines demeurent son socle. « Le Maroc n’est pas seulement mon pays, il est l’essence même de mon identité », confie-t-il, rappelant que toute transformation repose sur une histoire, une culture et des valeurs qui transcendent les frontières.