PLF-2026: des mesures qui soulagent les agriculteurs

Adopté récemment par les deux Chambres du Parlement, le projet de loi de finances (PLF-2026) comporte des mesures fiscales et anti-dumping qui apaisent les craintes des agricultures marocains, qui pansent encore les plaies de sept années successives de sécheresse.

Ce sentiment de soulagement est exprimé par la Confédération marocaine de l’agriculture et de développement rural (COMADER), qui « salue la forte mobilisation des interprofessions membres de la COMADER, ainsi que le dialogue constructif instauré avec le gouvernement au service des intérêts du monde agricole ».

La COMADER cite, ainsi, « une mesure majeure » répondant aux attentes des professionnels de la filière du safran, à travers la hausse des droits de douane sur ce produite importé à 60 %. « Cette disposition vise à protéger la production nationale, à renforcer sa compétitivité, et à préserver la valeur ajoutée qui caractérise ce produit du terroir, tout en contribuant à l’amélioration des revenus des agriculteurs », explique la Confédération.

Lire aussi | Comment s’adapter dans un monde qui change

Et de poursuivre: « cette décision constitue une étape stratégique pour soutenir une filière prometteuse en pleine expansion et qui joue un rôle important dans le développement des territoires ruraux ».

Le PLF comprend aussi des dispositions prises pour sécuriser l’approvisionnement du marché national en viandes rouges, dans un contexte marqué par une baisse notable de 30 % du cheptel bovin, révélée par le recensement national effectué durant l’été 2025.

Le texte législatif prévoit la suspension des droits d’importation sur les bovins domestiques dans la limite de 300 000 têtes et sur les camelins à hauteur de 10 000 têtes, et ce jusqu’au 31 décembre 2026, permettant de stabiliser les prix et de garantir un approvisionnement continu du marché en viandes rouges au bénéfice des consommateurs.

Lire aussi | Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle

En outre, le PLF 2026 prévoit également l’exonération de la TVA sur les matières fertilisantes et les supports de culture, afin d’harmoniser le régime d’exonération applicable à la TVA, aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’importation, pour l’ensemble des intrants agricoles. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité et à réduire les coûts de production.

La COMADER souligne, à cet effet, « l’écoute et la réactivité du gouvernement dans son soutien aux dossiers prioritaires, ainsi que son engagement constant en faveur des mesures structurantes pour le secteur agricole », considérant que « cette dynamique positive reflète la solidité du partenariat entre le gouvernement et l’ensemble des professionnels du secteur ».