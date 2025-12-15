Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Inondations de Safi: le bilan grimpe à 37 morts, suspension des cours
Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce
Royal Air Maroc lance de nouvelles liaisons vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique
PLF-2026: des mesures qui soulagent les agriculteurs
Influenceurs et responsabilité numérique : quand la course au buzz vire à la menace toxique
Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle
Paiement mobile: le Maroc franchit un cap stratégique dans l’inclusion financière
Maroc : Tesla poursuit son recrutement pour bâtir son équipe locale
Zakat et taxe Zucman: deux cousines lointaines
Changement climatique : nourrir le monde en 2050 tout en préservant la nature
Home AgriculturePLF-2026: des mesures qui soulagent les agriculteurs
Agriculture

PLF-2026: des mesures qui soulagent les agriculteurs

by Challenge
written by Challenge

Adopté récemment par les deux Chambres du Parlement, le projet de loi de finances (PLF-2026) comporte des mesures fiscales et anti-dumping qui apaisent les craintes des agricultures marocains, qui pansent encore les plaies de sept années successives de sécheresse.

Ce sentiment de soulagement est exprimé par la Confédération marocaine de l’agriculture et de développement rural (COMADER), qui « salue la forte mobilisation des interprofessions membres de la COMADER, ainsi que le dialogue constructif instauré avec le gouvernement au service des intérêts du monde agricole ».

La COMADER cite, ainsi, « une mesure majeure » répondant aux attentes des professionnels de la filière du safran, à travers la hausse des droits de douane sur ce produite importé à 60 %. « Cette disposition vise à protéger la production nationale, à renforcer sa compétitivité, et à préserver la valeur ajoutée qui caractérise ce produit du terroir, tout en contribuant à l’amélioration des revenus des agriculteurs », explique la Confédération.

Lire aussi | Comment s’adapter dans un monde qui change

Et de poursuivre: « cette décision constitue une étape stratégique pour soutenir une filière prometteuse en pleine expansion et qui joue un rôle important dans le développement des territoires ruraux ».

Le PLF comprend aussi des dispositions prises pour sécuriser l’approvisionnement du marché national en viandes rouges, dans un contexte marqué par une baisse notable de 30 % du cheptel bovin, révélée par le recensement national effectué durant l’été 2025.

Le texte législatif prévoit la suspension des droits d’importation sur les bovins domestiques dans la limite de 300 000 têtes et sur les camelins à hauteur de 10 000 têtes, et ce jusqu’au 31 décembre 2026, permettant de stabiliser les prix et de garantir un approvisionnement continu du marché en viandes rouges au bénéfice des consommateurs.

Lire aussi | Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle

En outre, le PLF 2026 prévoit également l’exonération de la TVA sur les matières fertilisantes et les supports de culture, afin d’harmoniser le régime d’exonération applicable à la TVA, aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’importation, pour l’ensemble des intrants agricoles. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité et à réduire les coûts de production.

La COMADER souligne, à cet effet, « l’écoute et la réactivité du gouvernement dans son soutien aux dossiers prioritaires, ainsi que son engagement constant en faveur des mesures structurantes pour le secteur agricole », considérant que « cette dynamique positive reflète la solidité du partenariat entre le gouvernement et l’ensemble des professionnels du secteur ».

Vous aimerez aussi

Souveraineté alimentaire : Bayer Maroc confirme son rôle stratégique

Un prêt japonais de 3,9 MMDH pour l’irrigation dans le Gharb

Cheptel national: le gouvernement débloque 2,4 MMDH au profit des éleveurs

SIDATTES 2025 : L’investissement responsable au cœur du développement durable des oasis

Campagne sucrière : Cosumar vise 68.000 hectares en 2025-2026

Initiative Al Moutmir: Quand agriculture et laboratoire font bon ménage