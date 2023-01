Plus de 12.000 entreprises ont fait faillite en 2022 [Rapport]

Inforisk indique que par catégorie, 99,2% de ces défaillances concernent les très petites entreprises (TPE), alors que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 0,7% et les grandes entreprises (GE) 0,1%. La même source fait remarquer que la hausse des défaillances s’explique en partie par la faible utilisation de la procédure de sauvegarde (à peine 27 en 2022), ajoutant que les entreprises marocaines sont encore faiblement averties des mesures préventives existantes. On apprend que la part des procédures de sauvegarde dans les défaillances en 2022 représente 0,25%, celle des redressements judiciaires est à 0,06%, tandis que la part des liquidations judiciaires, dissolutions, radiations et cessations dans les défaillances représente 99,69%.

Lire aussi | Aéroports. Le trafic aérien commercial en hausse de 82% en 2022

Force est de noter que par ville, l’Axe Casablanca-Rabat-Tanger est concerné par près de la moitié des défaillances (41%), devant Marrakech (7%), Fès (6%) et Agadir (4%). De même, 33% des entreprises défaillantes opèrent dans le secteur du commerce, 21% dans l’immobilier, 15% dans le Bâtiment et Travaux publics (BTP) et 8% dans le Transport. Inforisk souligne qu’en 2022, pour une société défaillante, il y avait 4 sociétés créées, ajoutant que les créations d’entreprises PM ont fortement baissé en comparaison de 2021, et que le rythme de progression des défaillances a été plus important.

Lire aussi | Urbanisation. Le Maroc gagne une place à l’échelle africaine