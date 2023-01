Le fabricant d’articles en plâtre Stratistaff Maroc change de main

Le français Ateliers de France prend pied au Maroc. En effet, ce groupe spécialisé dans la restauration du patrimoine et du luxe s’apprête à prendre le contrôle de Stratistaff Maroc, une PME qui opère dans la fabrication d’éléments en plâtre notamment des cloisons, carreaux, panneaux et autres éléments décoratifs à partir de son usine basée à El Jadida.

Cette opération fait partie du rapprochement entre Ateliers de France (anciennement Groupe Mériguet), déjà présent dans une quinzaine de pays et le breton Staff Décor qui avait pris pied au Maroc il y a une quinzaine d’années. Une transaction au titre de laquelle le groupe présidé par Antoine Courtois poursuit sa stratégie volontariste de croissance externe après avoir acquis en 2018 l’autrichien Sinnex (un des leaders européens de l’agencement intérieur de yachts de luxe) et qui lui ouvre à travers Stratistaff Maroc, le marché africain qui manquait encore à son tableau de chasse, lui qui compte déjà une présence directe (outre la France) au Portugal, Royaume Uni, Canada, Etats-Unis, Brésil, Qatar, Emirats Arabes Unis, Oman, Ukraine, Suisse, Chine et Allemagne.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le montant de la transaction, ni comment l’acheteur compte financer une telle prise d’un groupe qui réalise quelques 15 millions d’euros de chiffre d’affaires (plus de 160 millions de dirhams), y compris la filiale marocaine, mais ce rapprochement permet à Ateliers de France de se rapprocher du statut d’ETI (Établissement à Taille Intermédiaire) avec un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros (près de 5,6 milliards de dirhams).