Rabat-Salé-Kénitra : une convention de financement de 3 MMDH signée

Le Fonds d’équipement communal (FEC) et la région de Rabat-Salé-Kénitra ont signé une convention de financement d’un montant de 3 milliards de dirhams (MMDH). Objectif : financer la réalisation de projets d’investissement de grande envergure, inscrits dans le cadre du Programme de développement régional, à réaliser à l’horizon 2027.

Selon la Région et le FEC, ces projets visent à renforcer l’attractivité territoriale à travers, notamment, le développement des infrastructures et des services de base, en particulier dans les zones rurales, l’amélioration de l’offre en matière de mobilité régionale, la création de nouvelles infrastructures industrielles et logistiques, ainsi que la protection de l’environnement. Toujours selon les deux parties, ces projets contribueront à l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement, à la création d’emplois et au renforcement de la résilience de la région face au changement climatique. Ils s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et à dynamiser l’économie régionale.

Cette ligne de crédit constitue, comme l’explique la Région, une nouvelle opportunité pour renforcer la confiance des collectivités territoriales envers le FEC, en tant que partenaire financier historique. Elle confirme également la détermination de la Banque à accompagner toutes les régions du Royaume dans la réalisation de leurs projets d’investissement, notamment ceux à fort impact social, en ligne avec sa politique environnementale et sociale, qui s’aligne sur la réglementation nationale en matière de durabilité.