Redouane Samlali : «Nous avons l’objectif d’atteindre 30 cliniques d’ici 2027»

Oncorad Group, acteur de la santé privée vient de fêter ses 25 ans. Le groupe projette d’élargir son réseau à 12 cliniques d’ici 2025 et 30 d’ici 2030. Actuellement, le groupe possède sept établissements dans des villes comme Casablanca et Marrakech et prévoit d’en ouvrir dans des régions moins desservies telles que Nador et Fès. Depuis sa création en 2000, Oncorad se consacre à l’accès aux soins spécialisés, intégrant l’innovation, comme en témoigne une intervention chirurgicale à distance réalisée en 2024. Pr Redouane Samlali détaille dans cette interview les projets ainsi que les ambitions du groupe.

Challenge : Quelles sont les principales orientations stratégiques qu’Oncorad Group envisage pour améliorer l’offre de soins au Maroc dans les prochaines années, et comment comptez-vous les mettre en œuvre ?

Redouane Samlali : Chez Oncorad Group, nous avons toujours placé le patient au cœur de nos priorités, et cette vision continue de guider notre stratégie. Notre ambition pour les années à venir est de réduire les inégalités dans l’accès aux soins de santé, en renforçant notre présence dans les zones sous desservies. Nous développons actuellement un vaste réseau d’établissements médicaux, avec des ouvertures prévues dans des villes stratégiques. Ces projets permettront de rapprocher les services de santé des populations les plus éloignées, tout en garantissant une qualité de soins homogène sur l’ensemble du territoire.

Parallèlement, nous misons sur l’innovation pour améliorer notre offre. Les solutions technologiques comme la chirurgie robotisée et l’intelligence artificielle occuperont une place centrale dans notre approche, permettant de proposer des soins plus personnalisés et adaptés. Ces initiatives seront soutenues par une gestion rigoureuse et des partenariats stratégiques, car nous croyons que l’avenir du secteur repose sur une collaboration entre expertise médicale, innovation technologique et vision éthique.

Challenge : Pouvez-vous partager vos projets d’expansion pour les années à venir ? Quels nouveaux services ou établissements prévoyez-vous d’ouvrir ?

R.S. : Notre projet d’expansion repose sur une vision ambitieuse mais réaliste. Nous avons l’objectif d’atteindre 30 établissements d’ici 2027, contre 12 prévus en 2025. Ce développement s’inscrit dans une logique de proximité et d’équité, visant à offrir des soins de pointe dans des régions jusqu’ici peu desservies. Des villes comme Nador, Safi, Rabat, Tétouan et Casablanca (avec les nouvelles cliniques de Deroua, Bouskoura et Belvédère) verront l’ouverture de nouveaux établissements dans les prochains mois.

Au-delà de l’implantation géographique, notre expansion repose également sur la diversification de nos services. Nous prévoyons de renforcer nos spécialités existantes, comme l’oncologie, la radiologie et le médico-chirurgical, tout en intégrant des services innovants tels que la chirurgie robotisée et l’intelligence artificielle à l’imagerie médicale. Ces projets témoignent de notre volonté d’anticiper les besoins des patients marocains et de répondre aux standards internationaux de la qualité des soins.

Challenge : Quelles stratégies de financement ou montages financiers envisagez-vous pour soutenir vos projets d’expansion et garantir leur viabilité à long terme ?

R.S. : Pour accompagner notre croissance, nous avons mis en place une stratégie financière solide et diversifiée. En 2023, nous avons levé 458 millions de dirhams, un montant qui reflète la confiance de nos partenaires et investisseurs dans la viabilité de nos projets. Cette dynamique se poursuivra grâce à l’exploration d’opportunités offertes par les marchés financiers et bancaires tant au niveau local qu’international. Les investisseurs marocains et étrangers montrent un intérêt croissant pour le secteur de la santé au Maroc, et nous envisageons de mobiliser ces ressources pour accélérer notre développement.

Enfin, nous optimisons nos revenus en renforçant l’efficience de nos établissements existants et en développant des services personnalisés. Cette approche garantit à la fois la pérennité financière de nos projets et leur impact durable sur le système de santé marocain.

Challenge : Comment envisagez-vous d’intégrer les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle dans votre offre de soins future ? Quels bénéfices anticipez-vous de cette intégration ?

R.S. : L’innovation technologique est au cœur de notre stratégie pour l’avenir. L’expérience que nous avons acquise avec la prostatectomie à distance réalisée en 2024, grâce au robot chirurgical Toumaï, illustre parfaitement le potentiel des technologies avancées pour transformer l’accès aux soins. Nous avons intégré davantage de solutions basées sur l’intelligence artificielle, en particulier dans les domaines de la radiologie et du diagnostic médical, où elle peut améliorer la précision et réduire les délais de traitement.

Par ailleurs, nous développons des plateformes numériques qui permettront aux patients de bénéficier d’un suivi médical personnalisé et d’un accès simplifié à leurs dossiers. Nous anticipons des bénéfices significatifs de cette transition technologique, notamment une meilleure expérience pour les patients, une efficacité accrue dans les traitements, et une contribution à la modernisation du secteur de la santé au Maroc.

Challenge : Quel est le secret d’Oncorad Group pour faire face à la concurrence croissante dans le secteur de la santé au Maroc, et quelles mesures prenez-vous pour rester compétitif ?

R.S. : Le secteur de la santé n’est pas comparable aux secteurs industriels et/ou commerciaux. Aussi, en tant qu’opérateur médical, notre secret réside dans notre capacité à allier éthique, innovation et expertise médicale. Nous avons toujours maintenu un équilibre entre l’excellence des soins et leur accessibilité. Nous investissons continuellement dans la formation de nos équipes, car nous croyons fermement que le capital humain est le pilier de notre succès. Nos médecins et professionnels de santé bénéficient de programmes de développement qui leur permettent d’être toujours à la pointe des avancées médicales.

En parallèle, nous intégrons les meilleures technologies pour offrir des soins innovants, tout en respectant des standards de qualité stricts. Cette approche s’accompagne d’une attention particulière à l’expérience patient, car nous sommes convaincus que la satisfaction des patients est le principal moteur de notre croissance.

Enfin, notre stratégie d’expansion, qui nous rapproche des populations, nous permet de consolider notre position en tant que leader du secteur tout en répondant aux attentes d’un marché en pleine évolution.

Son parcours

Redouane Samlali est un éminent Oncologue et Professeur en radiothérapie, reconnu pour son expertise en cancérologie et son engagement envers l’amélioration du système de santé au Maroc. En 2000, il cofonde Oncorad Group avec le Dr. Omar Hajji, établissant un réseau multidisciplinaire qui a transformé l’accès aux soins spécialisés dans le pays. Sous sa direction, le groupe a étendu sa présence à des villes stratégiques telles que Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, contribuant à positionner le Maroc comme un acteur de premier plan dans le domaine de la santé privée.

Le Professeur Samlali est connu pour sa vision tournée vers l’avenir, visant à renforcer la gouvernance et à proposer une offre de santé performante pour tous les Marocains, où qu’ils se trouvent. Il ambitionne d’étendre l’influence d’Oncorad Group au-delà des frontières nationales, avec des perspectives africaines.



Son Actu

Oncorad Group, acteur de la santé privée au Maroc, vient de marquer son 25ᵉ anniversaire. Le groupe s’est développé autour d’une approche multidisciplinaire, visant à améliorer l’accès aux soins spécialisés au Maroc.