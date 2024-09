Réseau de distribution : M-Automotiv accélère son expansion

Un an à peine après sa création en juin 2023, M-Automotiv s’est déjà imposé comme un acteur incontournable dans la distribution automobile au Maroc. Loin de se reposer sur ses lauriers, l’opérateur affiche des ambitions claires pour accélérer son développement et poursuivre son expansion.

Distributeur des marques Renault, Dacia et Alpine, le groupe 100 % marocain, né de la collaboration entre Cap Holding et HS Gestion, a su conquérir une part de marché nationale de plus de 14 % sur ses propres points de vente, avec une prédominance dans la région du Grand Casablanca, où il détient 30,5 % de parts de marché. En seulement 12 mois, M-Automotiv a tissé un solide réseau composé de 14 points de vente à travers le pays et a servi plus de 80 000 clients.

Un potentiel de croissance confirmé

Ces chiffres reflètent une stratégie de distribution bien pensée et diversifiée, assortie d’offres variées de services. En proposant une gamme complète de véhicules neufs issus de marques populaires comme Dacia et Renault, ce distributeur automobile a su capter plusieurs segments du marché tout en consolidant sa présence à l’échelle nationale. «Nos résultats reflètent l’engagement de nos équipes et de nos partenaires, Renault et Dacia, qui nous ont aidés à poser les bases de notre succès», a déclaré Souhail Houmaini, Directeur général de M-Automotiv dans le cadre d’une rencontre avec la presse nationale. Il a également annoncé des projets stratégiques pour poursuivre ce développement dans les années à venir.

Lire aussi | Défense: TATA va fabriquer son fameux véhicule de combat WhAP 8X8 au Maroc

Présent à cette conférence, Thibault Paland, Directeur général de Renault Commerce Maroc, a exprimé sa grande satisfaction quant aux performances commerciales de M-Automotiv. Il a mis en avant les résultats impressionnants obtenus par le distributeur en termes de volumes de ventes, soulignant ainsi sa capacité à renforcer la présence des marques Renault, Dacia et Alpine sur le marché national. «Ce fut une décision importante de confier la distribution des marques à un groupe privé au Maroc, et les résultats sont sans appel : M-Automotiv a relevé le défi, affichant plus de 39 % de parts de marché pour Renault Group au Maroc à fin août dernier», a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la célébration de son premier anniversaire, M-Automotiv a dévoilé une Renault Clio V bien spécifique.

Ambitions de recrutement et diversification

Au cours des 12 derniers mois, M-Automotiv a recruté plus de 200 collaborateurs, portant ainsi son effectif total à 630 personnes. L’entreprise prévoit d’enrôler 500 autres collaborateurs au cours des trois prochaines années afin de soutenir ses projets d’expansion. Justement parmi ses derniers, le lancement d’une nouvelle marque dédiée aux véhicules d’occasion ainsi que l’introduction de nouvelles marques automobiles pour étoffer son offre actuelle sont à l’ordre du jour. «Nous deviendrons un groupe multi-marques avec des contrats d’importation pour deux, voire trois nouvelles marques asiatiques», a déclaré Souhail Houmaini.

Lire aussi | Le Maroc explose le record du nombre de passagers dans ses aéroports à fin août

Faut-il souligner que la dynamique de développement de M-Automotiv s’est également accompagnée de plusieurs distinctions, dont celle d’«Élu Service Client de l’Année Maroc 2024» dans la catégorie distributeur automobile multimarques. Le groupe a également été récompensé avec les labels «FEEL GOOD» et «Krunchy» pour son attention au bien-être de ses collaborateurs, ainsi que par le prix de «l’Excellence en Gestion du Changement RH» lors du TRH Summit 2024.