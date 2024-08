Sahara : la Finlande rejoint les pays soutenant l’initiative d’autonomie

La dynamique autour de l’initiative d’autonomie au Sahara se confirme de jour en jour. Un nouveau pays européen, la Finlande en l’occurrence, a apporté, mardi, son soutien au plan marocain, qui jouit désormais de l’appui de plus de cent pays.

« La Finlande considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU et comme une bonne base pour une solution agréée par les parties », indique un communiqué conjoint, au terme rencontre entre d’une rencontre à Helsinki entre la chef de la diplomatie finlandaise Elina Valtonen et son homologue marocain Nasser Bourita.

Helsinki a réitéré aussi son soutien au « processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable », au moment où les deux pays ont insisté sur le rôle exclusif des Nations Unies sur ce dossier.

Lire aussi | Emmanuel Macron considère le plan d’autonomie au Sahara comme « la seule base pour aboutir à une solution »

La Finlande est le dix-septième pays membre de l’Union européenne à exprimer une position favorable à l’égard de l’initiative d’autonomie. Un nombre croissant de pays à travers le monde, dont une importante partie d’Etats africains et arabes, soutient clairement la démarche du Royaume.

Cette dynamique positive a poussé le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à déclarer, en juin dernier, que cela « signifie qu’on s’achemine vers une solution définitive dans le cadre de cette option ». Un constat conforté par l’évolution historique de la position de la France, qui a reconnu récemment la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.