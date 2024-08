Industrie pharmaceutique marocaine: passe d’armes entre le major indien Sun Pharma et l’égyptien Cemipharm

Quatorze ans après avoir pris pied au Maroc dans le cadre d’un accord de coopération industrielle avec un grand acteur local de l’industrie pharmaceutique, le géant indien Sun Pharma franchit une nouvelle étape de son développement dans notre pays.

En effet, le quatrième plus grand génériqueur au monde vient de signer un accord avec l’Égyptien Chemipharm pour le rachat de sa filiale marocaine.

L’opération, qui est suspendue à l’accord du Conseil de la Concurrence, devrait se matérialiser par l’acquisition de 100 % du capital de Kemipharm, le laboratoire pharmaceutique marocain créé en 2017 et basé à Bouskoura (au sud de Casablanca), à travers sa holding de tête Valstar, basée au Luxembourg.

Si rien ne filtre sur les raisons du désengagement de l’Égyptien Chemipharm du Maroc, cette transaction permettra à Sun Pharma Industries d’y réaliser sa première opération de croissance externe et, surtout, de récupérer une usine encore relativement récente (entrée en service en 2018) et un portefeuille d’AMM (Autorisations de Mise sur le Marché) assez riche, notamment en génériques (principalement sous forme sèche et liquide) pour différents usages (dysfonctionnement érectile, traitement antibactérien local des infections oculaires sévères, etc.).

Cela viendra renforcer la position au Maroc du groupe fondé et dirigé à ce jour par Dilip Shanghvi, qui y avait pris son indépendance industrielle en 2019 avec le lancement de son usine casablancaise portée par la filiale Sun Pharmaceuticals Morocco. Celle-ci commercialise à ce jour des médicaments essentiellement pour les classes thérapeutiques suivantes : anti-infectieux, neuro-psychiatrie, maladies cardiovasculaires et urologie.

Rappelons que Sun Pharmaceutical Industries Ltd revendique un chiffre d’affaires consolidé de 5,4 milliards USD (soit près de 55 milliards de dirhams) avec près d’une cinquantaine d’usines et de centres R&D à travers les cinq continents.