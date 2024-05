Les produits à base de cannabis disponibles en pharmacie dès le samedi 1er juin

À partir du samedi 1er juin, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques à base de cannabis seront disponibles dans les pharmacies marocaines.

Selon nos confrères de Medias24, samedi 1er juin marquera ainsi le début officiel de la commercialisation de ces produits au Maroc, avec neuf compléments alimentaires et dix produits cosmétiques déjà enregistrés par la Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP).

Medias24 rapporte qu’une réunion s’est tenue le vendredi 31 mai au siège de l’Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis (ANRAC), réunissant les représentants de l’ANRAC, de la DMP, et des pharmaciens d’officine. Mohamed El Guerrouj, gouverneur et directeur général de l’ANRAC, a présidé cette rencontre, dont l’objectif principal était de discuter de la commercialisation des produits médicamenteux et non médicamenteux à base de cannabis.

Les produits disponibles à partir de ce samedi seront exclusifs aux pharmacies dans un premier temps. Cependant, la loi 13-21 permet aux transformateurs et fabricants d’ouvrir leurs propres points de vente, à condition de respecter les critères légaux et d’obtenir l’autorisation de l’ANRAC, souligne la même source.

La réunion a également abordé les réglementations relatives aux teneurs en THC des produits. Medias24 précise que si le THC dépasse 1%, le produit doit être destiné exclusivement à l’industrie pharmaceutique pour une transformation en médicament. En revanche, si le THC est inférieur à 1%, les possibilités de transformation incluent les produits cosmétiques, les compléments alimentaires et même les matériaux de construction.

Pour les compléments alimentaires, la présence de CBD est obligatoire avec un THC inférieur à 0,3%. Les produits cosmétiques, quant à eux, doivent être fabriqués à partir de CBD avec un THC de 0%.