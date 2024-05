Ouahbi reçoit son homologue français Eric Dupond-Moretti

Le ministre marocain de la justice, Abdellatif Ouahbi, a reçu vendredi Erid Dupond-Moretti, en visite de travail au Maroc.

Abdellatif Ouahbi a accueilli à Rabat son homologue français, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice de la France. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont signé un plan d’action de coopération technique visant à renforcer les relations bilatérales dans les domaines judiciaire et technique.

Le plan d’action signé a pour objectif de renforcer les relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République française en matière de réforme législative et juridique. Il inclut les axes suivants :

Modernisation et numérisation de l’administration judiciaire et amélioration de sa gouvernance ;

Développement des capacités des ressources humaines ;

Échange d’informations sur les évolutions législatives liées au secteur de la justice ;

Appui technique aux projets de réforme de la justice.

Lors de la réunion, les ministres ont également examiné les résultats de la coopération existante entre les ministères de la Justice des deux pays dans les domaines de la coopération administrative et technique. Ils ont discuté de l’élargissement de ces collaborations en cohérence avec les évolutions internationales, nationales et régionales liées au domaine de la justice. Les ministres ont souligné l’importance de renforcer cette coopération pour refléter les bonnes relations historiques et stratégiques entre le Maroc et la France, notamment dans les domaines de la législation, du droit et de l’administration judiciaire.

Ouahbi a mis en avant l’importance du renforcement de la coopération bilatérale avec la République française, soulignant le rôle crucial de ce partenariat dans la réalisation des objectifs communs de développement du système judiciaire des deux pays. De son côté, M. Dupond-Moretti a exprimé la volonté de la France de coopérer avec le Maroc pour atteindre des objectifs communs dans les domaines de la modernisation, de la numérisation et du développement des capacités des ressources humaines.

La signature de ce plan d’action marque une étape importante dans la promotion des relations bilatérales entre le Maroc et la France, témoignant de la volonté des deux nations de renforcer leur coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

Il est à noter qu’avant la cérémonie de signature, les deux ministres ont visité à 9h30 le mausolée Mohammed V et ont eu un dialogue bilatéral sur plusieurs sujets liés au secteur de la justice.