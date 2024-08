Transferts des MRE, exportations, IDE… Les principaux indicateurs de l’Office des Changes à fin juin

Voici les principaux indicateurs des échanges extérieurs publiés par l’Office des Changes au titre du mois de juin 2024 :



– Le déficit commercial s’est accru de 0,4% à 139,43 milliards de dirhams (MMDH), contre 138,81 MMDH une année aupravant.



– Les importations de biens ont progressé de 2% à 365,87 MMDH, et les exportations de 3%, atteignant 226,43 MMDH.



– L’excédent de la balance des services s’est replié de 5,8% à 58,45 MMDH.



– Les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) ont atteint 56,72 MMDH, contre 55,69 MMDH à fin juin 2024.



– Les recettes voyages se sont chiffrées à 49,01 MMDH, contre 47,91 MMDH un an auparavant.



– Les ventes de phosphates et dérivés ont évolué de 7,5% pour atteindre plus de 38,56 MMDH.



– Les exportations du secteur aéronautique ont progressé de 16,5% à 12,97 MMDH, et celles du secteur de l’automobile de 9% à 80,54 MMDH.



– Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est établi à plus de 10,62 MMDH, en hausse de 51,6% par rapport à la même période un an auparavant.