Sénégal. Le président sortant Macky Sall va s’installer au Maroc

Au Sénégal, à maintenant seulement cinq semaines de la fin de son mandat présidentiel, on en sait un peu plus sur ce que compte faire Macky Sall et sa famille une fois la présidence quittée. Le président sortant devrait partir s’installer au Maroc.

Le chef de l’Etat sénégalais, élu en 2012 et réélu en 2019, a confirmé jeudi soir 22 février que son mandat à la tête du pays prend fin le 2 avril 2024. L’annonce a été faite par Macky Sall, lors d’une interview accordée à des médias locaux et retransmise en direct sur la Radiotélévision sénégalaise (RTS). « Je le déclare solennellement, ma mission prend fin le 2 avril 2024 », a-t-il dit. Interrogé en français par un des journalistes sur les rumeurs sur son futur déménagement au Maroc, le président sortant s’est contenté de dire que « le Maroc est un pays que j’aime bien ». Mais, c’est sans compter sur la persévérance des journalistes.

Lire aussi | Béton Engineering rachetée par l’ex-directrice générale de Zalar Holding

Relancé cette fois-ci dans la deuxième partie de l’interview en langue « ouolof » par un autre journaliste qui souhaiterait également comprendre pourquoi tous les présidents sénégalais sortants déménagent tous à l’étranger à l’issue de leur fonction présidentielle, Macky Sall a tout simplement répondu qu’il « veut éviter de gêner son successeur ». « Il est important de laisser tout l’espace à mon successeur. Cela ne veut pas dire que je quitte définitivement le Sénégal. D’ailleurs, j’ai acquis un terrain agricole pour y cultiver et faire également de l’élevage. Une fois encore, c’est pour laisser le temps nécessaire à mon successeur jusqu’à ce qu’il trouve ses marques. Cela devrait prendre un an et demie à deux ans. », a ajouté le président Macky Sall.

Lire aussi | Nador West Med. Le marocain SERF et le libanais Butec vont raccorder le futur port au réseau électrique

Le président sénégalais devrait partir s’installer à Marrakech où il s’est rendu à de très nombreuses reprises durant son mandat pour ses vacances. Sa famille devrait en faire de même. A noter qu’après leurs mandats, tous les anciens chefs d’Etat sénégalais, Léopold Sédar Senghor (décédé le 20 décembre 2001), Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, sont partis s’installer en France. Récemment, le Président sénégalais a affirmé que la relation avec le Maroc a toujours été une constante dans la politique étrangère de son pays, soulignant que cette constante a toujours été prise en compte quel que soit le président du Sénégal. Macky Sall s’exprimait lors de l’audience accordée, au Palais présidentiel à Dakar aux membres de la délégation marocaine participant aux Assises Sénégalo-Marocaines de la Décentralisation.