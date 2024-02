OCP Africa garantit 100% la disponibilité des engrais au Cameroun

La filiale du Groupe OCP vient de signer à Yaoundé un nouvel accord avec le Ministère camerounais de l’Agriculture et du Développement Rural. A travers ce partenariat renouvelé, OCP Africa s’est engagé à garantir 100% la disponibilité des engrais de qualité sans rupture d’approvisionnement durant la prochaine campagne agricole en 2024.

OCP Africa et le Ministère camerounais de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ont signé un nouvel accord le 22 février, à Yaoundé, renouvelant ainsi leur partenariat. A travers cette signature, « OCP Africa renforce le partenariat entre le Ministère camerounais de l’Agriculture et le Groupe OCP, déjà actif sur le terrain depuis une décennie, en soutien aux filières agricoles adaptées aux 5 zones agro-écologiques du pays », a annoncé sur son réseau social X (anciennement Twitter) la filiale du leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais à base de phosphate.

Ainsi, pour la prochaine campagne agricole en 2024, OCP Africa a fixé des objectifs ambitieux : garantir 100% la disponibilité des engrais de qualité sans rupture d’approvisionnement, collaborer avec le Ministère pour apporter un soutien technique et holistique aux agriculteurs en renforçant les capacités des cadres du MINADER, doubler le nombre de parcelles de démonstration, et contribuer à l’effort de mécanisation mené par ce pays de l’Afrique centrale surnommé « l’Afrique en Miniature », du fait de ses richesses et de ses nuances climatiques que l’on rencontre du nord au sud du pays : équatorial, tropical humide et tropical sec.

Deux jours avant la signature de ce nouvel accord, OCP Africa et ses partenaires du Ministère camerounais de l’Agriculture et Graphicam ont donné le coup d’envoi d’une campagne de communication et de vulgarisation passionnante à l’Institut Agricole d’Obala (IAO), au cœur du Cameroun. Objectif : sensibiliser plus de 200 producteurs aux avantages de la fertilisation personnalisée. Au-delà de la mise à disposition d’engrais customisés, spécialement conçus pour s’adapter aux caractéristiques des sols et des cultures grâce au NPK14 23 14 SB, OCP Africa anticipe une augmentation remarquable des rendements, variant de 30 à 50% pour les cultures céréalières et maraîchères.