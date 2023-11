Tétouan Park accueille un nouveau projet de fabrication de produits à base de silicone

Près de huit ans après son lancement, Tétouan Park continue d’accueillir de nouveaux arrivants parmi les industriels de la région Tanger-Tétouan.

Après le succès rapide des trois premières tranches, le gestionnaire de cette zone industrielle et logistique a élargi son offre foncière et immobilière par le lancement d’une quatrième tranche en partie financée par le programme maroco-américain MCA (Millenium Challenge Account) et qui s’étend sur une trentaine d’hectares.

Aussi, après Pure Bedding qui vient de lancer la construction de son unité de fabrication de mobilier au sein de cette zone faisant partie du groupe Tanger Med (à travers sa filiale Med Zones), c’est au tour de Wafra Chimie, acteur de l’industrie chimique basé actuellement à la périphérie de Tanger, d’y poser son baluchon. Cette PME familiale compte investir sur son nouveau site à Tétouan Park, plus de cinquante millions de dirhams dans une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la fabrication de produits à base de silicone et d’autres produits connexes. L’objectif principal de Wafra Chimie avec ce nouveau projet, est de répondre à la demande croissante de produits en silicone sur le marché et à destination d’usages multiples allant des produits de consommation courante aux applications industrielles avancées.

Rappelons, que Tétouan Park qui se trouve à 10 km de la ville de Tétouan et à 40 min de Tanger et du port Tanger Med, avait été inaugurée par Med Zones (filiale de Tanger Med) en 2016 sur une superficie initiale de 13 ha, rapidement suivie par une deuxième tranche de 11 ha afin de répondre à une demande croissante de la part des industriels. Au total, ce sont 156 Ha qui sont prévus en construction sur cette zone logistique et industrielle à terme avec le lancement d’une cinquième tranche probablement en 2025 ou 2026.