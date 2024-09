Véhicules d’occasion : Autocaz dévoile son offre spéciale rentrée scolaire

Autocaz lance une campagne spéciale pour la rentrée scolaire, assortie d’offres avantageuses. Une initiative qui, selon l’opérateur, vise à soulager les familles en leur offrant une solution de mobilité flexible et adaptée.

Avec son offre « Back to School », la filiale du Groupe Auto Hall, spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, propose aux parents l’opportunité d’acquérir un véhicule en début d’année scolaire, avec la possibilité de le revendre au bout de 9 mois grâce à une promesse de rachat. Une formule qui, selon le staff d’Autocaz, permet aux familles de gérer plus efficacement leurs trajets quotidiens tout en optimisant leur budget.

Concrètement, cette nouvelle offre s’articule autour d’un entretien gratuit avec vidange, d’une garantie complète, d’une assistance 24h/7j et d’une promesse de reprise du véhicule. « Notre offre spéciale rentrée scolaire est conçue pour simplifier la vie des parents. Conscients des dépenses accrues en cette période, nous avons mis en place une solution flexible pour alléger leur charge », a déclaré Sanaâ Zagouri, directrice générale du pôle Auto Hall Occasion.