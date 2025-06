Voici les propositions de nomination approuvées en Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Lakbida a été nommé Directeur des industries agro-alimentaires, tandis qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Ahmed Nidami a été nommé Directeur de l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique (ENSEM) de Casablanca et Moulay Brahim Sedra Directeur de l’École normale supérieure (ENS) de Meknès.

De même, Hassan Chouiakh a été nommé secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et Taleb Bouya Aba Hazem inspecteur général du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.