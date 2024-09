À partir de janvier, les salaires des Marocains vont augmenter

Comme nous l’avons annoncé ici sur Challenge, le projet de loi de finances (PLF-2025) comportera bien des mesures fiscales favorables aux salariés, avec une révision majeure de l’impôt sur le revenu (IR) à compter de janvier prochain.

En application de l’accord conclu en avril dernier entre le gouvernement et les syndicats, la réforme de l’IR apportera des changements significatifs aux modes de calcul de cette charge fiscale, dans l’objectif non dissimulé d’améliorer les revenus des fonctionnaires de l’État et des employés du secteur privé.

Première mesure: relèvement de la 1ère tranche du barème relative au revenu net exonéré de 30.000 à 40.000 dirhams, ce qui entraînera l’exonération des revenus inférieurs à 6.000 DH/mois.

Il s’agira, surtout, de la révision des autres tranches du barème afin de les élargir pour réduire les taux appliqués aux revenus de la classe moyenne, qui seront abaissés d’environ 50% du taux en vigueur. De plus, le taux marginal dudit barème passera de 38% à 37%.

Enfin, il est question de relever le montant annuel de la réduction de l’IR au titre des charges de famille, de 360 DH à 500 DH par personne à charge.

Voici les détails des allègements, d’après un document partagé par des source syndicales: