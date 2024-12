Aéronautique: le Maroc au 5ème rang des pays les plus dynamiques au monde

Le Maroc occupe la 5ème place des pays les plus dynamiques au monde dans le secteur de l’aéronautique et se positionne comme leader en Afrique, assure une responsable du ministère de l’Industrie et du Commerce.

« L’industrie aéronautique marocaine est incontestablement l’un des plus beaux cas de réussite industrielle du Royaume », souligne Afaf Saidi, Directrice des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables.

A peine vingt ans après le lancement de la première initiative dans le secteur, le Maroc est devenu le principal exportateur de matériel, pièces et composants aéronautiques du continent africain, explique-t-elle dans une interview à l’agence MAP.

D’après des statistiques officielles, l’industrie aéronautique nationale a enregistré une croissance de plus de 3,8% en 2023 par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires à l’export à fin octobre 2024 s’élève à 21,864 milliards de dirhams, marquant une hausse de 17,3 % en glissement annuel.

Cette industrie, qui a généré plus de 23.000 emplois qualifiés, réalise un taux d’intégration locale de 42%, reflétant la performance de la plateforme aéronautique marocaine, malgré un contexte peu favorable durant les deux dernières années, fait remarquer Mme Saidi.

Les grands donneurs d’ordre mondiaux, comme Boeing, Airbus, Bombardier ou Safran, ont, en effet, implanté des usines et des centres d’ingénierie au Maroc, qui met désormais le cap sur l’industrie 4.0, la recherche, le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits.

« Les perspectives à moyen et long terme du secteur s’annoncent très prometteuses, avec une nouvelle génération d’entreprises et de talents prêts à faire du Maroc une référence mondiale dans le monde de l’industrie aéronautique », soutient la responsable.