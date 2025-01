Aéronautique: l’Organisation mondiale du commerce célèbre l’ascension du Maroc [Vidéos]

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a consacré deux reportages vidéo à l’ascension du Maroc dans le domaine de l’aéronautique, emmenant les téléspectateurs dans une immersion à l’intérieur des unités de Sabca et Hexcel au Midparc de Nouaceur.

La web-série, intitulée « Sur les traces de l’esprit de Marrakech », commémore le 30è anniversaire de la signature de l’Accord de Marrakech, en avril 1994, qui fut l’acte fondateur de l’organisation. Dans ces deux épisodes, l’émission, réalisée l’animatrice Joo Eun Lee, va à la rencontre des innovateurs qui sont à l’origine de ces projets pour montrer “comment le commerce contribue à mettre leur innovation à la portée du monde entier”.

Le premier reportage est consacré à Sabca Maroc, une unité spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de structures et composants d’aéronefs. Parmi ses clients figurent le groupe européen Airbus (l’avion A330) et le constructeur aéronautique suisse Pilatus, auquel Sabca livre “un green aircraft”, c’est-à-dire un avion prééquipé avec son câblage, ses portes et ses vitres et aussi les tests associés. L’appareil est ensuite transporté chez Pilatus, en Suisse, pour installation du moteur et du système d’habillage à l’intérieur.

“En créant des emplois spécialisés, Sabca favorise le transfert des compétences contribuant ainsi à la croissance du secteur aérospatial dans la région”, raconte Souad Choukrad, directrice de programme, notant que l’entreprise a évolué de l’assemblage de sous-ensembles à celui de structures plus complexes.

Dans la deuxième vidéo, le téléspectateur découvre l’usine de Hexcel Maroc, une entreprise internationale qui produit des “nids d’abeille usinés” de type Engeneered Core, un matériau léger doté de nombreuses propriétés mécaniques et thermiques.

“Nous apportons à l’industrie aérospatiale le meilleur coût pour le produit particulier que nous avons ici”, déclare Meryem El Alaoui Lamrani, directrice de l’usine, affirmant que les progrès accomplis ressemblent à “un rêve qui se réalise”.

En un peu plus de 20 ans, le Royaume a attiré plus de 142 entreprises qui viennent de l’étranger et qui y investissent, parce qu’elles y trouvent un réel avantage concurrentiel.