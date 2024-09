Affaire Chaabi Bank : BCP dément toute condamnation

En date du 10 septembre 2024, un support de presse électronique a relayé une information selon laquelle le Groupe BCP aurait écopé d’une amende de 130 millions d’euros pour blanchiment d’argent et se serait vu retirer son passeport sur la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas. Contacté par Challenge pour éclaircir la situation, le groupe qualifie cette information « d’allégations préjudiciables ».

En effet, dans un article publié hier, le site BledNews explique que la Banque Centrale Populaire se serait vue infliger une amende de 130 millions d’euros pour blanchiment d’argent et aurait perdu son passeport européen. « Le mécanisme de passeport européen pour les banques et les sociétés de services financiers permet aux entreprises agréées dans n’importe quel État de l’UE ou de l’EEE de commercer librement dans n’importe quel autre État, moyennant un minimum d’autorisations supplémentaires », explique le média.

Il ajoute : « Aujourd’hui, l’affaire est des plus sérieuses. Le passeport européen est en effet un élément fondateur du marché unique européen pour les services financiers. Se voir retirer ce passeport signifie être privé d’exercer son activité. Il faudra à nouveau répondre aux exigences imposées par les autorités monétaires européennes pour pouvoir le récupérer. » Pour faire la lumière sur cette information, Challenge a mené ses investigations. Plusieurs banquiers du secteur ont qualifié cette information de fausse. Nous avons également contacté la BCP pour plus de précisions sur cette affaire.

Des allégations préjudiciables…

« Le Groupe BCP tient à corriger ces allégations préjudiciables en apportant les précisions suivantes :

Une procédure judiciaire visant la succursale belge de Chaabi Bank est en cours depuis 2020, et le Groupe BCP coopère avec les autorités pour clarifier cette situation et défendre l’intégrité de ses institutions.

À ce stade, aucune condamnation ou confiscation n’a été prononcée à l’encontre de la BCP et de Chaabi Bank, et la durée du processus judiciaire demeure indéterminée.

Chaabi Bank, en tant qu’établissement financier agréé par le Régulateur en France, est toujours en activité dans le cadre du passeport européen.

Les régulateurs marocains et européens sont avisés et suivent le processus. »

Le groupe précise également : « Dans ces conditions, le Groupe BCP ne manquera pas de communiquer toute évolution de cette affaire, conformément à la réglementation en vigueur. »

L’affaire Chaabi toujours en cours…

Rappelons que c’est le 6 octobre 2020, dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruction, que des perquisitions et auditions ont été effectuées au niveau de la succursale belge de la Banque Chaabi Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que de ses agences. Des saisies de matériel et de documents ont également été effectuées dans le cadre de l’enquête, et des collaborateurs ont été entendus en qualité de témoins.

Selon la BCP, les quatre agences de la succursale continuent à servir la clientèle dans des conditions normales. Le management de la Banque Chaabi Du Maroc n’a pas encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête et ne dispose, à ce jour, d’aucune information précise à ce sujet. Il rappelle cependant que les activités de Chaabi Bank en Belgique sont connues des autorités de tutelle et que ses collaborateurs travaillent dans un cadre juridique et opérationnel clair, transparent et encadré par des procédures strictes, dans le respect de la loi et des bonnes pratiques du système bancaire belge.