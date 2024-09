Al Haouz: l’UE lance un appel à propositions de 5.7 millions d’euros pour la reconstruction des zones sinistrées

L’Union Européenne a annoncé le lancement d’un appel à propositions doté d’un budget de 5.700.000 euros dans le cadre du programme « Appui européen au Programme intégré de reconstruction et mise à niveau générale des zones sinistrées (2024-2028) ».

Cette initiative vise à soutenir les efforts de reconstruction dans les zones touchées par les séismes au Maroc.

L’objectif principal de cet appel à propositions est de favoriser une approche inclusive et participative dans la reconstruction post-séisme. Le programme se divise en deux lots distincts, chacun ciblant des aspects spécifiques de la reconstruction.

Le Lot 1 se concentre sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine en construction vernaculaire, utilisant des matériaux locaux et des méthodes de construction traditionnelles. Les priorités incluent le développement des connaissances relatives à la construction traditionnelle, la démonstration de son efficacité, et la mise en valeur de ses techniques auprès des professionnels, des administrations, et des communautés locales.

Le Lot 2 vise à renforcer l’approche participative et communautaire dans les efforts de reconstruction. Ce lot met l’accent sur l’application des principes de « build back better, build back greener », l’utilisation de solutions fondées sur la nature, et la promotion de la résilience communautaire. Il comprend également des actions pour la prévention des conflits, le partage d’informations sur les processus de reconstruction, et la promotion de la transparence et de la redevabilité.

Les organisations intéressées sont invitées à soumettre des notes succinctes de présentation avant la date limite fixée au lundi 4 novembre 2024 à 12h00, heure de Bruxelles.