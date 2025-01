Casablanca accueillera, le 5 février 2025, un événement phare pour les amateurs de leadership et les professionnels du management. Organisé par notre magazine Challenge, « The Challenge Leadership Show » met à l’honneur Arsène Wenger, icône du football et maître du management, pour explorer une question universelle : le leadership est-il inné ou acquis ?

Dans un contexte mondial en pleine mutation, où compétences et agilité mentale deviennent essentielles pour les leaders d’aujourd’hui, The Challenge Leadership Show propose un cadre unique pour débattre et réfléchir. L’événement organisé par notre magazine Challenge (édité par la société Les Éditions de la Gazette, également éditrice du magazine VH et Lalla Fatema) se tiendra au Mégarama Casablanca à 18h30 et promet d’être à la fois inspirant et interactif.

La soirée sera animée par Michel Denisot, figure emblématique du journalisme et animateur historique du Grand Journal de Canal+. Ce dernier apportera son style affûté et sa maîtrise de l’interview pour orchestrer un échange riche entre Arsène Wenger et le public.

Arsène Wenger, une leçon de longévité et d’excellence

Arsène Wenger, surnommé « Le Professeur », incarne à lui seul une vision du leadership basée sur la constance, l’innovation et la gestion humaine. Ancien joueur et entraîneur, il a marqué l’histoire du football en dirigeant pendant 22 ans le club anglais d’Arsenal, où il a révolutionné les méthodes de management et l’approche stratégique du jeu.

Désormais directeur de développement du football mondial auprès de la FIFA, Wenger s’est imposé comme une référence en matière de management et de conduite d’équipes. Ses conférences, saluées pour leur profondeur et leur pédagogie, explorent des thèmes tels que la fidélisation des talents, l’adaptation face aux défis, et l’importance de la vision dans la réussite collective.

Lors de cette soirée, Wenger partagera son expérience unique avec le public, offrant des clés pour comprendre comment devenir – ou rester – un leader dans un monde en constante évolution.

Une interaction au cœur de l’événement

Au-delà de son caractère didactique, The Challenge Leadership Show se distingue par l’importance accordée à l’interaction avec le public. Une séquence spéciale permettra aux participants de poser leurs questions à Arsène Wenger, d’échanger leurs points de vue, et de débattre autour de leurs expériences du leadership. Une opportunité rare d’apprendre directement auprès d’un leader d’exception.

The Challenge Leadership Show est bien plus qu’un événement ponctuel. Portée par le magazine Challenge et son site Challenge.ma, cette initiative s’inscrit dans une démarche ambitieuse : offrir aux dirigeants, cadres et décideurs marocains des espaces de réflexion et d’échange autour des grandes problématiques managériales.

Face à un monde en perpétuelle mutation, ces rencontres visent à partager des pratiques innovantes, des approches originales et des expériences inspirantes pour renforcer les compétences des professionnels marocains.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Entre expertise, interaction et inspiration, The Challenge Leadership Show s’annonce comme un moment fort pour débuter l’année 2025 sous le signe du leadership. Que l’on soit dirigeant confirmé, aspirant leader ou simplement curieux, cet événement offre une occasion unique d’enrichir sa réflexion et de se connecter à une vision moderne et humaine du management.

Rendez-vous le 5 février 2025, à Casablanca pour une plongée au cœur des secrets du leadership avec Arsène Wenger.

