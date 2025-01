Marchica Med SA engage des fonds privés pour son méga-complexe touristique de 154 hectares

La lagune de Marchica, située dans la province de Nador, s’apprête à accueillir un complexe touristique d’exception étendu sur 154 hectares.

Lors de son dernier conseil d’administration, Marchica Med SA a annoncé un tournant dans sa stratégie en engageant une ouverture sur le secteur privé dans le but d’accélérer le développement de la Cité d’Atalayoun, la composante centrale du projet d’aménagement de la lagune de Marchica, initié en 2008 sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le plan d’action à moyen terme, validé par Marchica Med SA, prévoit une implication renforcée du secteur privé pour concrétiser les différents volets du projet. Cette collaboration permettra de donner un nouvel élan au développement de la région et d’accélérer la réalisation de ses infrastructures.

Un projet d’envergure

L’aménagement de la lagune de Marchica s’inscrit dans la vision royale ayant pour objectif la valorisation des richesses naturelles et culturelles de la région de l’Oriental, en particulier autour de la ville de Nador. Ce site de 19 000 hectares, dont 7 700 hectares de terres et 11 300 hectares de surface aquatique, représente un véritable joyau naturel.

Le projet entend positionner la Cité d’Atalayoun comme une destination touristique phare, conjuguant modernité et respect de l’environnement. En s’appuyant sur une approche durable, il devra valorisera également le patrimoine naturel et culturel de la région. La Cité d’Atalayoun, au cœur de la lagune de Marchica, proposera un complexe touristique intégré regroupant des infrastructures résidentielles et hôtelières, un parcours de golf et un port de plaisance.