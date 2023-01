Comprendre l’Algérie

Le positionnement de l’Algérie, ses actions diplomatiques, sa communication sont devenus une véritable énigme pour les observateurs, parce qu’erratiques et surtout irrationnels.

Chaque semestre, le conseil de sécurité de l’ONU martèle cette vérité. L’explication selon laquelle l’Algérie joue la montre en attendant l’émergence d’un nouvel ordre mondial derrière la Chine, la Russie, ne tient pas la route.

Le Maroc n’est l’affidé d’aucun camp, la Chine a horreur des séparatismes et la Russie ne suit pas Alger sur ce dossier.

L’Algérie veut jouer l’Afrique. Le Maroc depuis son retour à l’Union africaine a totalement inversé les rapports de force. Les choix économiques, très forts, du co-développement africain assurent au Maroc un rayonnement objectif qu’Alger ne peut pas suivre, parce que son économie n’est pas assez diversifiée et que son secteur financier est trop faible.

Le Sahel était une opportunité pour l’Algérie. L’échec français est consommé et les pays concernés sont incapables d’assurer leur sécurité. L’armée algérienne forte de son expérience de la décennie noire aurait pu constituer une alternative et offrir une carte à la diplomatie algérienne en Afrique.

Les gouvernants ont préféré laisser le champ libre à Wagner et ses mercenaires qui n’ont aucune expérience de la guerre du désert face à des forces mobiles qui refusent les guerres de positions, où l’instabilité au Sahel menace la sécurité algérienne en premier lieu.

Sur le plan arabe, l’Algérie joue les slogans. Le dernier sommet arabe a démontré l’isolement d’Alger. La réconciliation palestinienne est «tragi-comique».

L’autorité palestinienne est engluée dans la préparation de la succession de Abbas et le Hamas lorgne sur la Cisjordanie, telle est la réalité du terrain.

Alors quel est le pourquoi de la surchauffe anti-marocaine d’Alger ? Les dirigeants algériens ne sont ni fous, ni aveugles. Ils sont prisonniers de leur situation interne.

Le pouvoir n’a plus aucune légitimité. La lutte anticoloniale, la revanche sur la France n’opèrent plus. Le choix de l’ennemi extérieur, dangereux expansionniste, allié du sionisme est fait. Tous les excès, même les plus ridicules sont permis. Face au roc de la sérénité marocaine, même cette option fait pschitt.

C’est ce qui rend le pouvoir militaire algérien dangereux. Il est prêt à toutes les aventures pour se maintenir.